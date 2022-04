A Canzo la Filodrammatica torna sul palco

Cultura

Su il sipario dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Spettacolo in ricordo di Rino Chiodarelli.

"Nozze con sorpresa" al Sociale

La Filodrammatica canzese torna sulle scene dopo due anni con "Nozze a sorpresa". Il debutto sarà sabato prossimo, 30 aprile, alle 21, con vendita biglietti a partire dalle 20 al teatro stesso. Replica il 1° maggio alle 16 (con vendita biglietti dalle 15). La compagnia presenterà una commedia in tre atti, con adattamento del gruppo creativo della Filodrammatica stessa. «Si tratta di un lavoro del tutto nuovo. La commedia che avevamo preparato per la stagione 2020 l’abbiamo accantonata perché è stato deciso di voltare pagina. Ora proponiamo un’opera, molto brillante, della tradizione italiana», spiega il presidente Roberto Testa, che ne ha curato la regia.

Sul palco ci saranno Daniele Caldera, Emilia Evangelisti, Claudio Galli, Luisa Lercari, Irene Lombardi, Patrizia Ortalli, Fabrizio Pina, Ketty Pizzamiglio, Massimo Sesana.

In ricordo del volontario scomparso

Il ritorno sulle scene della Filodrammatica canzese sarà nel segno dello storico volontario Rino Chiodarelli, scomparso a gennaio. E’ dedicata a lui, infatti, la commedia che vede di nuovo sul palcoscenico gli attori della compagnia locale dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. «Rino era una presenza fissa. Ha lavorato come volontario per il teatro e al fianco della Filodrammatica per trent’anni - racconta il presidente - Per lui il Sociale era come una seconda casa: apriva e chiudeva le porte, girava discreto tra gli spettatori, accoglieva gli attori. Non potevamo che tornare in scena ricordandolo».