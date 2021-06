Al via la rassegna estiva: il programma di giovedì 1 luglio

Tutto pronto per il prossimo giovedì sera, 1 luglio, per il primo spettacolo teatrale della rassegna teatro d’estate, organizzata dal Comune di Albavilla.

Tornano i giovedì sera: spettacolo teatrale nel parco

L'appuntamento è presso il parco di Villa Giamminola ad Albavilla con ingresso gratuito alle 21 di giovedì 1 luglio con "La zona cesarini - Una povera commedia all’italiana", Produzione il Giardino delle Ore.

In scena, quattro personaggi logorati dai tempi che sono, si tengono in piedi a vicenda, tra le chiacchere e le risate del solito tavolino del bar, dove annegano i pensieri e le angosce della vita quotidiana nel tifo sguaiato per la propria squadra di calcio.

Proprio il calcio, fornisce l’assist per la svolta della vita. Il gol in rovesciata in cui ormai non spera più nessuno, da segnare all’ultimo minuto, prima che risuonino i tre fischi di una vita da panchinari.

La zona Cesarini è una commedia dolceamara, un tributo a quelle pietre miliari della storia cinematografica italiana posate da maestri immortali quali Monicelli e Totò; una “banda degli onesti” nella Brianza del ventunesimo secolo, con tutto il suo cinismo e la sua disillusa disperazione – ma anche un’incantata e creativa speranza.

E’ necessaria la prenotazione, per informazioni contattare l’ufficio Segreteria del Comune tel 031/3354352.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Cine-teatro della Rosa.