Caglio celebra Puccini nel centenario della morte

Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, l'associazione Pro Caglio presenta una serata a lui dedicata, all'insegna della cultura.

Tra libri e note

La serata è promossa dal Centro culturale italo-romeno, con la collaborazione della libreria Torriani di Canzo. Durante l'appuntamento, che si terrà mercoledì 31 luglio alle 20 al Teatro Segantini di Caglio, si avrà l'occasione di ascoltare voci autorevoli e note incantevoli.

Ida Garzonio presenterà il suo libro dedicato ad Hariclea Darclée, la grande cantante lirica romena prima interprete della pucciniana Tosca: fu lei a gettare le basi di una nuova dottrina vocale, che ha influenzato in maniera fondamentale la vocalità del Novecento.

Ci saranno poi Stefan Coles, musicista, direttore artistico dell'Accademia Europea di musica di Erba; Alessandro Nava, produttore discografico, che racconterà la sua esperienza di editore musicale ma soprattutto di grande appassionato d'opera; Violeta Popescu, direttrice del Centro culturale italo-romeno che parlerà dell'omaggio reso alla Darclée dalla città di Milano con la targa posta in via Cernaia 2, dove la cantante visse per quasi vent'anni. Ancora, Alessandro Zignani, musicologo, critico musicale, drammaturgo e scrittore, che spiegherà il profondo sentimento europeo della Romania attraverso la sua storia musicale e culturale. Infine, la parola alle note con l'intermezzo musicale a cura della giovane flautista Clara Maria Vismara.

L'ingresso è libero.