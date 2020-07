Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (11–12 LUGLIO 2020)

L’estate è ormai al suo culmine ma, complici le restrizioni per contenere il contagio da coronavirus, gli eventi del territorio sono nettamente meno rispetto agli anni passati. Qualcuno però, malgrado le difficoltà, sta organizzando piccole manifestazioni da non perdere. Cosa fare quindi a Como e provincia questo fine settimana? Ecco i nostri consigli per il weekend del 10 e 11 luglio 2020.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como e sul lago

– Como. Prosegue il programma di eventi in Villa del Grumello. Domenica 12 luglio appuntamento con il jazz del Guido Bombardieri Duo, alle 11.30. Si prosegue con “Il giardino sospeso”, un laboratorio per adulti di Arte Terapeutica, alle 15. Per la rassegna documentari del Grumello, alle 21 verrà proiettato “The Great Green Wall”.

– Cernobbio. Per il Festival Como Città della Musica, fine settimana ricco di eventi a Villa Erba. Si parte venerdì 10, alle 18.30 e alle 20.30, con “Rigoletto. La compagnia di nuovo in viaggio”. Sabato 11 luglio per i bambini: alle 16.30 e alle 17.30 “Si gioca e si cresce ovvero la storia di Gilda e Rigoletto”. Sempre sabato 11, alle 19 e alle 21, torna la musica classica con “L’incanto delle corde”. Domenica 12 “Note al sorgere del sole” alle 5.15 e “Pour invoquer Pan” alle 19 e alle 21.

– Cernobbio. Domenica 12 luglio appuntamento con Francesco Piu in piazza Castello per buona musica e un concerto totalmente green. Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave acustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981. Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale.

Per l’occasione Music For Green ha chiamato all’appello una squadra di professionisti tra cui Michael Metzger di Equa, che si occuperà dell’installazione di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione del concerto, e di Gio Ratti per l’allestimento floreale dello stesso. Un grande team per un green stage ad impatto zero. Il tutto si svolgerà in collaborazione con il Comune di Cernobbio e ATC, l’Associazione Turismo e Commercio. Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria al 345 439 3966 o a info@musicforgreen.it

– Zelbio. Si apre sabato 11 luglio il festival Zelbio Cult con una serata dedicata al tema “scuola”, al centro di accese discussioni politiche – e non solo – in questi mesi di chiusura forzata degli istituti scolastici, con la didattica a distanza diventata il nuovo “mantra” e l’apertura ancora incerta a settembre: Ernesto Galli della Loggia, tra i più illustri storici italiani, professore universitario, saggista ed editorialista de “Il Corriere della Sera”, ne parla partendo da “L’aula vuota – Come l’Italia ha distrutto la sua scuola” (Marsilio), saggio polemico, accorato e appassionato. E’ necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Prosegue l’Estate canturina 2020. Sabato 11 luglio, alle 19, presso il cortile del teatro San Teodoro ci sarà l’incontro con l’autore Roberto Camurri. “Il nome della madre” è il secondo romanzo scritto da questo autore: si tratta di un libro intimista che, attraverso alcune scene di vita quotidiana, ricostruisce dinamiche familiari e soprattutto i sentimenti a loro legati. Alle 21, presso il parco Martiri delle Foibe, è invece previsto il cinema all’aperto, con la proiezione di “Tutto il mio folle amore”, film diretto da Gabriele Salvatores. Domenica, alle 18 in corte san Rocco è invece in programma uno spettacolo di giocoleria, Raff in “Non fatemi alterare”, di Slapstick Duo.

– Cucciago. Domenica 12 luglio, dunque la Festa dei popoli, dalle 16. Si tratta di uno degli appuntamenti da sempre più attesi della Festa della Madonna della Neve, che racchiude in sé racconti, narrazioni, colori di tutto il mondo.

– Fino Mornasco. Dopo gli appuntamenti per adulti e ragazzi con il cinema all’aperto, sabato 11 luglio alle 21, all’interno del parco comunale la biblioteca di Fino ha organizzato un evento dedicato ai più piccoli, “Parole e musica sotto le stelle”. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 031 929291 e l’ingresso è gratuito. Una serata all’insegna del racconto, delle storie e della musica, sotto le stelle e immersi nella natura, che però cela l’argomento cardine del racconto. Solo andando all’appuntamento si scoprirà quale storia verrà raccontata.

– Luisago. Domenica 12 luglio “Asd Luisago Portichetto” organizza un open day per bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2015. L’appuntamento è alle 16.30 al centro sportivo per la registrazione dei partecipanti secondo protocollo anti-Covid. Attività previste dalle 17 e fino alle 19.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il 329.9145977. La società sportiva sta attualmente organizzando la «Academy calcio 2020». Un centro estivo focalizzato su attività ludico-sportive e in particolare sul gioco del calcio.

– Cermenate. Virtus Calcio Cermenate: tutto pronto per le due giornate di open day per la presentazione della stagione 2020/2021.

Sabato 11 e sabato 18 luglio, la società sportiva cermenatese aprirà i propri cancelli per accogliere i futuri campioni e le loro famiglie e presentare loro il progetto legato alla prossima stagione.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Prima serata di Olgiatestate 2020. L’assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale invitano all’evento inaugurale: appuntamento sabato 11 luglio, a partire dalle 21, in piazza Italia. Previsto “Over the rainbow – In viaggio verso la città di Smeralda” (da “Il mago di Oz”, spettacolo per bimbi e famiglie. A cura dell’associazione “Luminanda”, vedrà protagoniste Anna Buttarelli, Elisa Di Marco e Roberta Nardelli. L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione telefonica in biblioteca comunale (031-946388), restano disponibili pochi posti.

– San Fermo della Battaglia. Appuntamenti con i “Film sotto le stelle” in piazza XXVII Maggio alle 21.30. Domenica 12 luglio, la proiezione di “Un giorno di pioggia a New York” di Woody Allen. Ingresso libero.

– Appiano Gentile. Settimana di festa in occasione della Beata Vergine del Monte Carmelo. Si comincerà con il rosario domenica 12 luglio, alle 20.30, nella chiesa del Carmelo. Il giorno successivo messa alle 9 nella parrocchiale e, alle 20.30 al Monte Carmelo.

– Lurago Marinone. Nuovo appuntamento con le letture animate all’aperto. Da segnare in agenda l’incontro previsto per sabato 11 luglio con la proposta culturale organizzata dalla biblioteca. Quattro sabati per ritrovarsi ad ascoltare e ridere insieme all’aperto grazie alla magia creata dalle storie che verranno lette insieme. Il progetto, partito il 4 luglio, proseguirà anche il 18 e il 25, alle 10.30, nel parco comunale di via Castello.

– Uggiate Trevano. Nuovo appuntamento con il cinema sotto le stelle. Proiezione sabato 11 luglio, alle 21.30, al Centro civico di Trevano, del film “Feel the beat”. Già a partire dalle 19.30, l’associazione “Incontro tra popoli” si occuperà della vendita di cibo e bevande.

– Bulgarograsso. La comunità festeggia San Benedetto Abate. Sabato 11 luglio, alle 17.30, messa solenne nel dodicesimo anniversario della costituzione della comunità pastorale.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Sono quattro le serate in programma per la rassegna Erba Music Fest. Per ogni appuntamento ci sarà una diversa band pronta a salire sul palco. Chi lo desidera potrà anche cenare, scegliendo i piatti dal menù alla carta che si proporrà in una veste sempre rinnovata per essere adatto a soddisfare anche i palati più esigenti. Il taglio del nastro sarà sabato 11 luglio, alle 20, presso l’Hotel Leonardo da Vinci, via Leonardo da Vinci 6, con il primo gruppo “I cani sciolti”.

– Erba. Sono tanti gli spettacoli e le performances del Festival ArtiGiano del Giardino delle Ore che si intrecciano nei prossimi giorni. Al Parco Majnoni gli appuntamenti con “Un altro giardino” del laboratorio permanente, sono sabato 11 e domenica 12 luglio, in tre entrate diverse alle 18, 19 e 20.

