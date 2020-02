Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (15–16 FEBBRAIO 2020)

Weekend di metà mese. Giornate quasi primaverili ma è ancora febbraio ed è tempo di cominciare a festeggiare il Carnevale. Cosa fare quindi a Como e provinciale il fine settimana del 15 e 16 febbraio? Ecco i nostri suggerimenti con interessanti eventi su tutto il territorio provinciale.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Sabato 15 febbraio alle 21, presso la Piccola Accademia di TeatroGruppo Popolare in via Castellini a Como, i Sulutumana in trio e Alfredo Scogna, con cui il gruppo collabora da diverso tempo soprattutto in occasione delle date dedicate a Fabrizio De Andrè, terranno un concerto con le più belle canzoni del cantautore genovese. Il costo del biglietto per assistere al concerto è di 10 euro. Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@teatrogruppopopolare.it.

– Domenica 16 febbraio, in sala Bianca, prosegue la rassegna Camera con Musica, alle 11. “Satelliti per una serenata” è un omaggio a Bruno Maderna, per il primo centenario dalla nascita e al tema della stagione 2019/20, Tutta colpa della Luna, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como.

– Sabato 15 febbraio alle 21 al Teatro Lucernetta Bruce Ketta,il celebre postino di Zelig guiderà la quinta serata del Cabaret comasco Comicomo 2019/2020 con una banda di comici folli e irriverenti, provenienti dalle maggiori trasmissioni televisive: Zelig, Colorado, Le Iene e Comedy Central. SUl palco questa settimana Max Angioni (Zelig), Francesco Rizzuto (Zelig), Santino Caravella (Made in Sud).

Da non perdere sul lago

– Cernobbio. Villa Bernasconi sabato 15 febbraio alle 16 ospita l’evento “Atelier di pittura su seta” a cura di Rosanna Pressato. Costo a partecipante 28 euro inclusi materiali.

– Schignano. Domenica 16 febbraio alle 13.45 prende il via la sfilata di Carnevale dei Bambini da piazza San Giovanni. Non mancheranno i tradizionali Brut e Mascarun.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Domenica 16 febbraio a partire dalle 14.30 seconda sfilata del Carnevale Canturino. QUI I DETTAGLI

– Cantù. L’associazione anziani e pensionati prosegue con il programma di appuntamenti del mese di febbraio. Si parte già domenica 16 con l’evento in sede: alle 15.30 ballo con il musicista Giovanni Mancino.

– Cantù. Conoscere al meglio la città in cui si vive. Questo uno degli obiettivi dell’associazione Charturium che propone una serie di appuntamenti proprio per conoscere Cantù. Domenica 16 febbraio è in programma la “Visita al Borgo Aereo da piazza Garibaldi alla chiesa di San Paolo”. L’appuntamento per le persone interessate è alle 14 all’inizio della scalinata di San Paolo. La visita durerà fino alle 16.45 circa.

– Cantù. Prosegue la rassegna “Scevro chi Legge”, giunta alla sua seconda edizione e organizzata da Mondovisione, in via Tripoli 2 a Cantù. Sabato 15 febbraio, dalle 17 alle 19, sarà protagonista Simone Savogin, che spiegherà come “scrivere poetry slam”. Savogin è balzato agli onori della cronaca per la sua partecipazione a Italia’s got talent, dove aveva stupito pubblico e giudici.

– Cantù. Concerto itinerante tra le basiliche. Domenica 16 febbraio, doppio appuntamento con la musica per organo e il maestro Alessandro Bianchi: l’iniziativa prenderà il via alle 16.45 nella basilica di San Paolo per poi spostarsi alle 18 in quella di San Teodoro. In programma musiche di: Buxtehude, Bach, Franck, Sweelinck, Fenaroli, Knecht, Willscher, Stamm e Bovet. L’evento rientra nel calendario del “XXI Ciclo Organistico Incontri con la Musica per Organo”. Ingresso libero e gratuito.

– Cantù. “Una zuppa di libri”. La libreria Libooks (via Dante 8) ha in agenda per sabato 15 febbraio alle 10.30, un laboratorio di lettura dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, a cura dell’associazione Colapesce. Ingresso gratuito con prenotazione a: info@libooks.it.

– Cantù. “La postura è l’ombra delle emozioni”. Questo il titolo del libro che verrà presentato sabato 15 febbraio alle 18, allo Spazio Libri La Cornice (viale Ospedale 8). Sarà presente l’autore Alfio Caronti, chiropratico di molti atleti a livello internazionale di diverse discipline e membro della Commissione Ricerca e Sperimentazione della Federazione Italiana Sport Invernali dal 1994. Dopo la presentazione seguirà un rinfresco. Ingresso libero.

– Cantù. “La Fevra, il Mediterraneo e altri blues” è il titolo della serata di musica live in cartellone per sabato 15 febbraio alle 22, All’1e35Circa (via Giovanni XXIII, 7). Protagonisti Enzo “Vince” Vallicelli e “Don” Antonio Gramentieri con “Quattro Mistico”. Sul palco si incontra e si incrocia la storia di due musicisti viaggiatori e della loro idea allargata di blues. Infoline: 345/7972809.

– Cantù. “Brahms prima di Brahms, Strauss prima di Strauss”. Torna sabato 15 febbraio alle 21 al Teatro San Teodoro (via Corbetta 7), l’appuntamento con la Stagione Sinfonica, sul palco l’Orchestra Sinfonica del Lario diretta da Francesco Corti.

– Cadorago. Una cena per aiutare la Croce azzurra. Sabato 15 febbraio, c’è in programma un evento all’insegna delle specialità gastronomiche. Il carpaccio di bresaola e i pizzoccheri sono solo alcuni dei piatti gustosi inseriti nel menù, tutto a 25 euro (è previsto anche un menù bimbi). La cena si svolge nella sede di via Dante a partire dalle 20. Informazioni e prenotazioni al numero 340.8709482.

– Grandate. La Pro Loco organizza domenica 16 febbraio la 45^ edizione del Carnevale nel campo da basket di via Manzoni. Il programma: alle 14.30 iscrizione delle maschere, alle 15.30 sfilata, alle 16 premiazioni dei vincitori. Non mancheranno giochi gonfiabili, uno scultore di palloncini, chiacchiere, coriandoli e stelle filanti, giochi in omaggio.

– Fino Mornasco. Sabato 15 febbraio alle 20.30, presso la Sala del Caminetto del Municipio, nuovo appuntamento del ciclo “Letture in biblioteca”. All’interno della splendida location del parco di via Brera i bambini a partire dai 4 anni saranno intrattenuti dalle “Letture in musica per tutti”, racconti trattanti storie di musica e musicisti accompagnati dalle melodie e dalle immagini per trasportare i bambini tramite vista e udito all’interno del mondo magico dei racconti e delle fiabe.

– Fino Mornasco. È finalmente arrivato il Carnevale. Sabato il ritrovo è in piazza De Andrè alle 14, successivamente, alle 14.30 inizierà la parata. I carri previsti sono tre: quello del gruppo degli Aristomatti a tema anni Settanta, quello dell’oratorio di Socco a tema cartoni animati e quello dell’oratorio di Fino. Al loro seguito il “Gruppo Donne” coi loro abiti sfarzosi, la Banda Giuseppe Verdi pronta ad accompagnare la festa col suo repertorio, la Croce Verde, i Volontari del Lario, gli Alpini, i Carabinieri in congedo, la Polizia locale e l’invito del comune è arrivato anche alle ragazze della Costa.

Appuntamenti a Mariano Comense e dintorni

– Mariano Comense. All’interno de “La Bottega”, in via Santo Stefano, fino a domenica 16 febbraio, la mostra fotografica “Sguardo e Passione Mostra fotografica di Cristina Valla”. Di seguito gli orari: martedì – sabato: 16 – 18:30. Domenica 10 – 12:30 / 16 -18:30. Lunedì chiuso.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Uggiate Trevano. Torna l’appuntamento domenicale con il burraco organizzato dal gruppo terza età. Senza dimenticare una fantastica apericena per i presenti. Le competizioni, iniziate domenica 26 gennaio, continuano e, la prossima sfida, è fissata per le 14 di domenica 16 febbraio, nella sede dell’associazione “Luciano Rossini” di Uggiate Trevano, in via I Maggio.

– Colverde. “Quattro storie per non dimenticare”. Il gruppo “Ribelli si nasce” presenta uno spettacolo di racconti, lettere e musiche che non mancherà di appassionare e far riflettere quanti vorranno prendere parte a questa rappresentazione: andrà in scena sabato 15 febbraio, con inizio alle 21, nei locali dell’oratorio di Drezzo.

– Olgiate Comasco. Sabato 15 febbraio dalle 15, in piazza Italia, carnevalino dei bambini con sfilata dei minicarri, Nutella Party e karaoke col Vespa Club fino a sera. Domenica 16 febbraio la grande sfilata del Carnevale Olgiatese: alle 14.30 partenza della sfilata da via Repubblica e corteo allegorico sino a piazza Italia, dove verranno proclamati i vincitori dell’edizione numero 44.

– San Fermo della Battaglia. Sabato 15 febbraio, alle 21, nella sala polifunzionale di via Lancini a San Fermo della Battaglia, concerto della Banda Baradello in occasione dei cento anni di attività e dei cento anni della Sezione di Como degli Alpini.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Continuano le serate aperte a tutti al liceo scientifico “Galilei”. Lunedì 17 febbraio alle 21, presso l’auditorium dell’istituto di via Volontari della Libertà, Ivano Gobbato, con anche gli studenti del liceo, parlerà di “Antologia di Spoon River”, una raccolta di poesie del poeta statunitense Edgar Lee Masters, in cui ogni poesia racconta, in forma di epitaffio, la vita dei residenti dell’immaginario paesino di Spoon River e sepolti nel cimitero locale. La serata è organizzata con il patrocinio del Comune di Erba e della Provincia di Como.

– Erba. Al Teatro Excelsior questo fine settimana doppia programmazione: sabato 15 febbraio, alle 16, e domenica alle 15.30 un film per ragazzi e bambini, “Sonic”; sempre sabato alle 21.15 e domenica alle 17.30 e 21.15 ancora “Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo.

– Erba. Sabato 15 febbraio la biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento del ciclo di letture per i bambini dai 3 ai 5 anni “La valigia delle storie”. Alle 16 le volontarie di Nati per Leggere leggeranno dei brani del libro del mese, “Non avere paura piccolo granchio”.

Per le vostre segnalazioni scrivere a giornaledicomo@gmail.com, oggetto “eventi weekend”

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU