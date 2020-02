Cosa fare a Como e provincia: gli eventi del weekend (22–23 FEBBRAIO 2020)

Giornate quasi primaverili ma è ancora febbraio e si festeggia in diverse città il Carnevale. Cosa fare quindi a Como e provincia il fine settimana del 22 e 23 febbraio? Ecco i nostri suggerimenti con interessanti eventi su tutto il territorio provinciale.

Gli eventi del weekend: i nostri consigli su cosa fare a Como

– Domenica 23 febbraio grande festa di Carnevale in piazza Cavour a Como. QUI I DETTAGLI

– Il Teatro Sociale organizza per domenica 23 febbraio alle 16 una visita guidata per genitori e bambini, nonni e nipoti, e tutti coloro che vorranno festeggiare il Carnevale. QUI I DETTAGLI

– Sabato 22 febbraio in Pinacoteca Civica (via Diaz 84) alle 16 si terranno giochi teatrali e di animazione dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, ispirati all’opera “Ritratto della famiglia Nuvolone in concerto” dei fratelli pittori Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone, esposta nello spazio Campo Quadro fino al prossimo 1 marzo. I personaggi seicenteschi del dipinto prenderanno vita in una veste inedita e stravagante e i bambini avranno la possibilità di interpretare i protagonisti della tela posando in foto ritratto divertenti, fantasiose, creative e colorate. Costo 7 euro, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti allo 031 268969 o scrivendo a pinacoteca@comune.como.it.

– Sabato 22 febbraio a partire dalle 15 il Museo della Seta organizza “Coriandolo”, un laboratorio di Carnevale per bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà possibile per i partecipanti creare una fantastica sorpresa usando tessuti, bozzoli di baco, stelle filanti (costo 7 euro, prenotazione obbligatoria a prenota@museosetacomo.com).

– Al Teatro Lucernetta domenica 23 febbraio prosegue la rassegna “Piccole Idee” dedicata ai bambini. Alle 15.30 e alle 17.30 andrà in scena “Arlecchino e Pulcinella in Il gatto con gli stivali” (biglietto 8 euro).

– Domenica 23 dalle 16.30 il Giardino di Tavà (via Dottesio 1) ospiterà lo spettacolo di burattini dal titolo “Le più belle farse di Carnevale” (ingresso 10 euro).

– Sabato 22 febbraio, alle 20.30, arriva al Teatro Sociale di Como una delle operette più amate e viste del pianeta “Al Cavallino Bianco”: un tripudio di equivoci, malintesi e divertimento. L’operetta in tre atti di Ralph Benatzky venne eseguita per la prima volta a Berlino nel 1930.

Nel fine settimana a Cantù e dintorni

– Cantù. Sabato 22 febbraio alle 10.30 presso la Libreria Libooks, in via Dante, laboratorio per bambini “Linee e punti per immaginare”.

– Cantù. Sabato 22 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 presso Spazio Libri La Cornice, viale Ospedale 8, laboratorio per bambini “….da un libro!”.

– Cantù. Sabato 22 febbraio alle 21 presso il Teatro S.Teodoro in via Corbetta n. 4, spettacolo teatrale “Scarabocchi”. Domenica 23 febbraio alle 15 invece spettacolo per famiglie “Pinocchio siamo noi”.

– Cantù. Domenica 23 febbraio alle 14 ritrovo in piazza Volontari della Libertà per l’avvio della terza sfilata del Carnevale Canturino.

– Brenna. Sabato 22 febbraio tutti in biblioteca per il primo appuntamento dell’anno di “Nati per Leggere”.

– Cucciago. Pranzo Valtellinese, parole e musica dal Malawi, aspettando la Maratona… E’ in programma per domenica 23 febbraio, questo appuntamento nei pressi dell’ex Pianella, in via Spinada a Cucciago. La serata, organizzata da ZeroPiù medicina per lo sviluppo, è l’occasione per stare “insieme, per conoscere gli scopi della nostra partecipazione alla staffetta della MilanoMarathon”. Saranno presenti Alberto Cova, campione dei 10.000 metri, Antonello Riva, campione di pallacanestro, e la Alleluya Band di Balaka Malawi.

– Carimate. Sabato 22 febbraio, il Gruppo Sportivo Montesolaro in collaborazione con il Cft Como di San Fermo della Battaglia, organizza un workshop formativo teorico-pratico per il settore calcio. La mattinata avrà inizio alle 9.45 presso la sala dell’oratorio di Montesolaro, con la parte teorica tenuta dal responsabile del Cft Como Vincenzo Saladino. Successivamente alle 10.40 si passerà alla parte pratica sul campo sintetico del gruppo sportivo. L’incontro è aperto a tutti gli allenatori e istruttori della società e di tutte le società del territorio. Un’iniziativa della Figc nell’ambito del programma di sviluppo territoriale, per imparare la metodologia dei centri federali.

– Luisago. Festa di Carnevale con un ospite speciale. Appuntamento domenica 23 febbraio alle 15 nell’oratorio di Portichetto con lo “Ziopasticcio show”. Spiega Fabio Capodiferro, in arte Ziopasticcio: “Uno spettacolo di clownerie con magie da ridere e tante bolle”.

– Cadorago. Trippa per tutti sabato 22 febbraio grazie al gruppo Alpini. Le Penne Nere distribuiranno la gustosa pietanza nella loro sede ubicata ne La Torre. La distribuzione avverrà a partire dalle 10. Non è necessaria la prenotazione: gli interessati si devono recare direttamente nei locali del sodalizio con un contenitore proprio e potranno ritirare la pietanza preparata dai soci del gruppo.

Appuntamenti a Mariano Comense e dintorni

– Cabiate. Sabato 22 febbraio alle 21 avrà luogo presso la Sala della Comunità “Karol Wojtyla” il secondo incontro della rassegna teatrale 2020, in collaborazione con il Gruppo Teatrale Prisma. Gli attori della compagnia “Amici del Teatro” di Birone metteranno in atto con la regia di Paolo Acquistapace la commedia comicissima in tre atti “A rubar poco si va in galera”, opera di Stefano Palmucci.

– Arosio. Sabato 22 febbraio alle 21 l’auditorium comunale in via Buonarroti ospiterà la commedia “Equivoci”, portata in scena dalla compagnia teatrale San Genesio di Vighizzolo. L’evento si inserisce all’interno della rassegna teatrale di questa stagione organizzata da “Il lampione”, giunta alla sua quarta serata. Lo spettacolo, adatto a un pubblico di tutte le età, promette una serata diversa ed esilarante per gli spettatori.

Cosa fare a Olgiate Comasco e dintorni

– Olgiate Comasco. Aperitivo letterario con Emilio Russo sabato 22 febbraio, alle 17.30, nella sala mostre del centro civico Medioevo, in via Lucini. L’autore del libro “Avvinta come l’edera” dialogherà con la giornalista Maria Castelli. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura, dalla biblioteca comunale “Sergio Mondo” e dall’Università degli adulti. L’ingresso all’aperitivo letterario è libero.

– Villa Guardia. Domenica 23 febbraio festa di carnevale e sfilata in maschera. Dalle 14, con il ritrovo all’entrata del parco comunale, in via Sant’Elia, la sfilata e il pomeriggio di giochi e divertimenti organizzato dalla Pro loco.

– Montano Lucino. “Un Carnevale da favola” domenica 23 febbraio. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. Ritrovo alle 14 al parcheggio della chiesa di Lucino, poi sfilata allegorica, merenda e premiazioni.

– Beregazzo con Figliaro. Il “Carnevale sottosopra, sabato 22 febbraio, animerà le vie e le piazze di Beregazzo, Figliaro e Binago. Il programma prevede il ritrovo, alle 14.30, presso il Municipio. Da lì partirà la sfilata che si snoderà lungo corso Roma e le vie Milano, Madonnina, Risorgimento, Monviso. Arrivo in oratorio a Figliaro, dove una deliziosa merenda attenderà i partecipanti. Domenica 23, in oratorio a Binago, alle 12.30, pranzo di carnevale.

– Appiano Gentile. Una festa collettiva in piazza per vivere insieme il carnevale. L’appuntamento da segnare in agenda è quello di domani, domenica 23 febbraio, a partire dalle 14.30, in piazza Libertà. Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti vi aspettano. Senza dimenticare dolci merende, giochi e intrattenimento per vivere magici momenti in compagnia. Insomma, non ci sono proprio scuse per chiudersi in casa e non uscire.

– Lurago Marinone. Sfilata dei carri e premiazione delle maschere più belle: ricco il programma del carnevale luraghese. L’evento di domani, domenica 23 febbraio, è stato organizzato grazie alla collaborazione tra Pro loco, Circolo Oratorio San Giorgio e “Scuderia Kart in Progress”, e patrocinato dal Comune. Alle 14.30 comincerà la sfilata per le vie del paese: vi prenderanno parte, quest’anno, cinque carri. Il ritrovo è previsto alle 14 nell’antico borgo di San Giorgio.

– Albiolo. La Pro loco di Albiolo ha organizzato una festa di carnevale per grandi e piccini. Sabato 22 febbraio, dalle 19.45, inizio con un giropizza insieme, per cominciare con gusto la serata. Poi, spazio ai balli, grazie anche alla presenza del dj Davide Sandri, che animerà la serata spaziando tra diversi generi musicali.

– Rodero. Carri pronti per la sfilata. Domenica 23 febbraio, come da tradizione, Rodero festeggerà il carnevale colorando le vie del paese con costumi e coriandoli. La partenza è prevista per le 14.30 dalla scuola elementare.

– Uggiate Trevano. Penne nere ai fornelli: risotto di carnevale in piazza.Appuntamento con gli Alpini per domani, domenica 23 febbraio, in piazzale Europa, a partire dalle 12. Risotto con la salsiccia per tutti, senza bisogno di prenotazione.

– Bizzarone. In paese sbarca il carnevale: un pomeriggio di festa con l’evento organizzato dalla “Probizza” e patrocinato dal Comune. Una domenica in maschera per le vie di Bizzarone, quella di domani, 23 febbraio: alle 14, il ritrovo presso il Comune, in Viale Unità d’Italia e, alle 14.30, il via della sfilata per le strade.

– Colverde. “La follia dell’orizzonte” di Stefano Sordelli questa sera in biblioteca. Amanti della montagna, ma anche appassionati di lettura, non vorranno mancare alle 21 di oggi, sabato 22 febbraio, nei locali di piazza Miglio a Drezzo, per l’incontro con un vero conoscitore delle cime, che non manca di raccontarle nei suoi libri.

I nostri consigli se vi trovate a Erba e dintorni

– Erba. Sabato 22 febbraio alle 16 l’autore Stefano Maesani presenta in biblioteca comunale il suo ultimo romanzo “Dimmi di te” (ed. GWMax).

– Eupilio. Sfilata di carnevale per le vie. A organizzarla è la comunità pastorale Samz, che ha coinvolto sia Eupilio che Longone. La manifestazione prenderà il via domenica 23 febbraio, alle 14.30 dal piazzale della Pro loco di Longone. L’arrivo è previsto in oratorio a Corneno, dove si svolgeranno giochi organizzati e sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti, offerta dalle Pro loco dei due paesi. In caso di maltempo il ritrovo sarà direttamente alle 15.30 in oratorio.

– Inverigo. Un nuovo appuntamento all’auditorium del Piccolo teatro di Santa Maria in via Rocchina, questa volta dedicato ai bambini. Domenica 23 febbraio, alle 16, si terrà lo spettacolo di Carnevale per i più piccoli “I fantastici pirati” con una inaspettata sorpresa finale che divertirà tutto il pubblico.

– Albese con Cassano. L’associazione “Il Faggio sul lago” organizza per il pomeriggio di sabato 22 febbraio una nuova uscita. I partecipanti potranno conoscere la chiesa romanica di San Pietro, ricordata per il suo campanile storto, ma che racchiude affreschi di fine 1400. Sorprendente sarà la possibilità di vedere aperta la cripta di epoca carolingia. Per prenotare scrivere a ilfaggiosullago@gmail.com oppure chiamare il 333.8896445.

