Cosa fare a Como nel weekend del 16 e 17 maggio

Per tornare a godere delle bellezze artistiche e degli eventi della provincia di Como è ancora presto. Malgrado lunedì 18 maggio ci saranno importanti riaperture, questo fine settimana (sabato 16 e domenica 17 maggio) è ancora necessario rimanere a casa, o al massimo uscire per un po’ di attività fisica all’aperto. Sono però molte le iniziative virtuali messe in campo che permettono di godere delle bellezze artistiche del nostro territorio anche da casa.

Cosa fare a Como nel weekend: la mostra virtuale di Villa Bernasconi

La dimora liberty di Cernobbio, Villa Bernasconi, è chiusa in ottemperanza alla normativa per il contenimento del contagio del coronavirus. La voglia di raccontare della cosiddetta casa parlante però non si è fermata. Sul sito ufficiale infatti è possibile ammirare la mostra virtuale “Racconti sull’erba”, una serie di immagini scelte dalla collezione di fotografie d’epoca di Elena Franco, scattate a cavallo fra Otto e Novecento. Si tratta di fotografie anonime, a tema pic nic, attorno a cui Elena ha raccolto storie e racconti che le sono stati inviati dai suoi contatti. QUI I DETTAGLI

Per vedere la mostra –> www.villabernasconi.eu/racconti-sull-erba-mostra-virtuale/

Visite virtuali a Villa Carlotta

Il periodo più bello per visitare Villa Carlotta, dimora storica di Tremezzina, è senza dubbio la primavera: è in questa stagione che i giardini danno il loro meglio. Con la chiusura forzata a causa del coronavirus l’Ente che gestisce la dimora ha deciso di raccontare attraverso bellissimi scatti sui social non solo i beni custoditi all’interno della Villa ma anche i meravigliosi giardini che si affacciano sul lago di Como. Inoltre bellissimi tour virtuali sono disponibili sul canale YouTube di Villa Carlotta.

I beni del Fai: racconti sul Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro

Con il lockdown già dalla fine di febbraio, non è stato possibile per il Fai organizzare le tradizionali Giornate di Primavera. Interessanti però i video-racconti sui beni del Fondo Ambiente Italiano postati sul sito ufficiale dell’ente. Tra questi anche i “Racconti in Giardino” del capo giardiniere di Villa del Balbianello di Tremezzina e “La prima volta a…” in cui il vicepresidente Marco Magnifico racconta la prima visita a Villa Fogazzaro Roi, dimora a Oria di Valsolda.

I Musei di Como

Chiusi purtroppo anche tutti i Musei della città di Como che però hanno deciso di raccontarsi attraverso immagini storie e racconti puntuali sui social network. Il Museo della Seta racconta la storia di questo tessuto sulla sua pagina Facebook così come i Musei Civici di Como (Archeologico, Storico e Pinacoteca) mostrano le bellezze delle proprie collezioni sul canale Smart Como.