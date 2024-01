Dopo la pausa natalizia La Rizzada, l'associazione pensionati di Vighizzolo di Cantù, al netto dei corsi settimanali che continueranno con le stesse modalità, propone un’ampia scelta di attività, dai cineforum alle gite fuori porta per tutto il mese di gennaio.

La Rizzada riparte con tante attività per tutto il mese di gennaio

Venerdì 12 gennaio 2024 alle 21 è prevista la visione del film "Europa Europa" del 1991 con la regia di Agnieszka. La pellicola, tratta dal libro autobiografico “Memorie” di Solomon Perel e vincitrice del Golden Globe come miglior film straniero nel 1992, parla di un giovane ragazzo ebreo che, obbligato a spacciarsi per tedesco allo scopo di sfuggire alle persecuzioni naziste, si rifugia in Russia e lì, mantenendo la finzione, diventa un eroe di guerra del regime. Questo cineforum è un'occasione per passare una serata conviviale, vedere un film che tratta di tematiche serie ed interessanti e condividere le proprie opinioni.

Se si vuole approfittare di una gita fuori porta, giovedì 18 gennaio 2024 alle 13.15 è prevista la partenza per una visita alla Villa Reale di Monza, nota per i suoi meravigliosi ambienti interni realizzati da grandi artisti di fine 700, per il grande parco di oltre 720 ettari ideale per attività sportive svago e relax e per i giardini “all’inglese” estesi per oltre 40 ettari e aventi una vegetazione molto ricca e organizzata da osservare seguendo i sentieri.

Per i più interessati alle dinamiche dei conflitti contemporanei venerdì 19 gennaio 2024 alle 21 il prof Bernasconi terrà una conferenza sul tema “Il conflitto Arabo Israeliano” in cui esporrà tutte le dinamiche antecedenti e la situazione attuale che si vede tutti i giorni nei telegiornali.

Per un pomeriggio all’insegna della musica domenica 21 gennaio 2024 sarà ospite “Il Famoso Coro” di Cantù, costruito come un gruppo di amici appassionati del canto che, grazie alla volontà del Maestro Paolo Maspero, ha ottenuto la fama nel canturino ottenendo anche delle onorificenze dall’ANC.

Infine domenica 28 gennaio 2024 alle 12:30, per concludere il ciclo di attività del mese, La Rizzada propone un pranzo a base di Cazzoeula nella sede dell’associazione a Vighizzolo.

Foto: cenone di Capodanno in sede

Annalisa Iavarone