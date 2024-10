"Nati per leggere" organizza lo spettacolo teatrale "Coccolami"

In occasione del nuovo ciclo di incontri "Nati per leggere" l'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale di Olgiate Comasco organizzano lo spettacolo teatrale "Coccolami".

Lo spettacolo

L'evento è in programma per sabato 26 ottobre, con inizio alle 10.30 in biblioteca comunale ed è rivolto a bambini dai 18 mesi ai 3 anni di età. Si tratta di uno spettacolo che mette in scena la relazione adulto - bambino, intrisa di affetti e fisicità, raccontando la forza e il potere comunicativo di un gesto affettuoso, attraverso la messa in scena di una vera e propria "enciclopedia delle coccole".

La regista e protagonista

Lo spettacolo è di Franca Villa, impegnata anche nel ruolo di attrice. Villa, come sottolineano gli organizzatori, ha grande esperienza. Ha lavorato dal 1989 al 2020 con la cooperativa teatrale La Baracca di Monza nel mondo del teatro per ragazzi. Animatrice teatrale e promotrice culturale, attrice, ideatrice e artigiana di piccole scenografie, pupazzi e materiali di scena e, per finire, organizzatrice di rassegne teatrali per le scuole di ogni ordine e grado e per il pubblico di bambini e genitori.

Come partecipare

E' prevista la prenotazione obbligatoria telefonando alla biblioteca 031-946388 oppure scrivendo a olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it

Nell'occasione la biblioteca "Sergio Mondo" presenterà anche il calendario di incontri di "Nati per Leggere" per il periodo autunno - inverno.