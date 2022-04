lunedì dell'angelo

Gli appuntamenti proposti per una gita fuori porta.

Pasquetta 2022 sul Lago di Como: tutti gli eventi da non perdere nella giornata di lunedì 18 aprile.

Pasquetta 2022 sul Lago di Como: tutti gli eventi da non perdere

Tremezzina. Villa Carlotta, celebre dimora storica del Lario, ospita la 25esima edizione della Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani, l'evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale. I partecipanti riceveranno una mappa che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie nei segreti del giardino di Villa Carlotta tra enigmi, indovinelli e curiosità, per scoprire che il viaggio di scoperta è il vero tesoro. Evento open e autoguidato, incluso nel biglietto d’ingresso. L'evento è proposto anche nel parco di Villa del Grumello a Como.

Olgiate Comasco. Lunedì 18 aprile, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, torna Cross olgiatese, la manifestazione podistica del Dialogo Club Bric’s. "I percorsi saranno ridotti - spiega Franco Rossini, eletto presidente del sodalizio per l’ottava volta - Ma i partecipanti potranno ripetere i due tracciati prestabiliti di 7 e 12 chilometri. Inoltre, abbiamo introdotto piccole variazioni. Tutto si svolgerà all’esterno e nei punti di ristoro saranno distribuiti alimenti confezionati". La manifestazione sarà dedicata a Mario Briccola. Le iscrizioni verranno raccolte prima della partenza, prevista tra le 7.30 e le 9. I gruppi dovranno comunicare l’adesione entro oggi (sabato 16 aprile) al 335-7788272 o a dialogoclub@gmail.com.

Como. La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è un must per chi visita Como. Impossibile non notare la sua torre, luogo in cui l’imperatore Federico Barbarossa scrisse accesi momenti storici. All'interno del Castello è aperta la mostra di pittura "La Luna e il Medioevo" di Marcella Chirico, curata da Federica dell'Oca e organizzata in collaborazione con SlowMoon. La mostra sarà visitabile fino al 7 maggio 2022. Il castello sarà aperto e visitabile anche il Lunedì di Pasquetta dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

Como. In occasione di Pasquetta, una nuova passeggiata guidata nel Parco Regionale Spina Verde. L’itinerario "Alla scoperta dei segreti della Valbasca" permette di visitare un’oasi di pace dove la natura regna ancora protagonista. Un polmone verde attraversato dal torrente Valbasca, con boschi di latifoglie alternati ad aree aperte a prati, contraddistinto da un'atmosfera suggestiva, senza tempo. Una sentiero facile e piacevole, tra bellezze naturali e curiosità storiche, tra cui un'ex Polveriera della Seconda Guerra Mondiale, dalla storia affascinante e poco nota, che sarà visitata durante il tour. Ritrovo ad Albate alle 10. Prenotazione obbligatoria a questo link: https://fareharbor.com/embeds/book/slowlakecomo/items/328986/calendar/2022/04/?flow=160024&full-items=yes