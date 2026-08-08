Porte aperte per tutto agosto per visitare gli affreschi della chiesa

Porte aperte tutto agosto per visitare gli affreschi della chiesa Santi Pietro e Paolo di Barni, recentemente restaurati. Iniziativa promossa dall’unità pastorale Alta Valassina e dall’associazione CulturABarni.

Porte aperte per tutto il mese

Le porte della chiesa di San Pietro e Paolo aperte per tutti i fine settimana d’agosto. Una possibilità per ammirare gli affreschi di nuovo visibili dopo i recenti restauri. Per tutto agosto ecco “Alla scoperta di San Pietro e Paolo”, la possibilità di ammirare le meraviglie offerte dalla chiesetta ogni sabato del mese dalle 15 alle 17 e ogni domenica dalle 15 alle 18.

Ingresso libero

L’ingresso è libero, ma è gradita un’offerta pro restauri, visto il grande impegno da parte dei volontari sia nella cura degli affreschi, sia nel tenere aperte le porte della chiesa così da garantire le visite. L’iniziativa è promossa dall’unità pastorale Alta Valassina e dall’associazione CulturABarni.