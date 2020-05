Riapre la biblioteca di Olgiate: riprende il prestito di libri, dvd e cd

Riapre la biblioteca di Olgiate Comasco con i servizi base. L’ingresso, nei primi giorni, sarà regolato da un volontario civico.

Una bellissima notizia per gli amanti della lettura che in questo periodo sono rimasti orfani dei libri cartacei. Riapre da lunedì 18 maggio 2020, seppur con molte limitazioni nei servizi, la biblioteca di Olgiate Comasco.

“Ieri (15 maggio 2020, Ndr) in Giunta abbiamo approvato un vademecum per la riapertura della biblioteca. L’accesso dovrà essere scaglionato e garantendo il rispetto delle distanze. Sarà una riapertura limitata e limitante, ma almeno si potrà andare in biblioteca per ritirare i libri prenotati – spiega Paola Vercellini, vicesindaco e assessore con delega alla Cultura del Comune di Olgiate – Potrà essere prenotato e ritirato solo materiale disponibile nella nostra biblioteca: il prestito interbibliotecario non sarà disponibile. Non si potranno consultare giornali e non si potrà accedere ai piani superiori, nemmeno sarà possibile sostare alla macchinetta del caffè. I libri restituiti dovranno rimanere fermi in un locale per tre giorni, nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus”.