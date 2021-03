Sanremo 2021, quarta serata: la tipa di Coma Cose come McGiver e il mantello di Lady Gaga di Oriettona

Giovedì la serata delle cover, ieri, venerdì 5 marzo, i concorrenti sono tornati a cantare le canzoni in gara a Sanremo 2021. A commentare la puntata, ancora una volta, il canturino Loris Diamante che in questa edizione è tornato a farci sorridere coi suoi voti alla kermesse.

Sanremo 2021: le pagelle di Loris Diamante

Per il Ventiseiesimo anno consecutivo, ecco a voi le pagelle della serata di ieri

ANNALISA Voto 7

Turbognocca da gara, gran voce, a parte il completo della Milka con un gatto nero morto sulla spalla direi che non sbaglia nulla.

AIELLO Voto 5

Il maglione ricorda molto le gambe delle donne a fine lockdown. Io mi chiedo se abbiano gli specchi di legno in camerino e non possano guardarsi prima di uscire. Trovate un estetista a quel povero maglione. Sembrava un po’ un Batman pirla. Quando canta sembra che mi sgridi, sono andato di riflesso a mettere a posto tutti i miei giochi.

MANESKIN Voto 8

È decisamente la mia canzone preferita. Mettono una carica che nemmeno dopo un aperitivo con Lapo Elkann. Anche loro vestiti al buio. Unica pecca, sono un po’ fuori luogo per il tipo di manifestazione. Un po’ come se un giornale pubblicasse le pagelle del festival nello stesso identico format due giorni dopo. Ah no…

NOEMI Voto 7

Anche stasera bellissima. Non riesco a capire se è la canzone di per sé a piacermi o il tutto è condizionato dal fatto che io voglia farmela tantissimo. Detto ciò, se mai un giorno mi leggerai, sappi che ti ho votato spendendo 52 centesimi. Almeno un limone penso di meritarlo.

ORIETTONA Voto 6

Povera. Era palesemente già a letto a guardare Cento Vetrine e l’hanno svegliata. Indossa il primo mantello di Lady Gaga che trova sulla sedia, una corsa in carrozzeria a truccarsi ed esce a spiegare al mondo che a 77 anni ha ancora più fiato di un palombaro. Anche appena sveglia.

COLLA DI PESCE DI MARTINO Voto 4

Mi ricordano tanto lo zio ubriaco ai matrimoni sotto i fumi del vino rosso (in genere sono io) vestito sbragato che rompe i coglioni agli altri invitati cantando e ballando in maniera approssimativa. La tizia con i pattini è lì perché ci sono le palestre chiuse per il covid e non sapeva dove andare a sfogarsi? Diciamo che lei è un po’ come la panna nella carbonara. Non c’entra un cazzo.

MAX GAZZÈ Voto 3

Più che Salvador Dalì sembra SALVATORE CUCCUREDDU, famoso ubriacone catenese vincitore di 8 medaglie d’oro per la miglior figura di merda alle feste di paese.

WILLY PEYOTE Voto 7

Zio… Vedi che ci sono quelli della banda della Magliana di romanzo criminale che rivogliono i vestiti. Io fossi in te glieli ridarei.

MALIKA Voto 69

Ho appena cercato su Google “come si fa a diventare un microfono” . Ne sono profondamente innamorato.

ACHILLE LAURO Voto 8

È palese sia un genio tanto quanto sia palese che il frigo bar nel suo camerino sia vuoto. Chi non lo apprezza si merita un pullman di Orietta Berti. Cmq io al 7′ Joe ho provato a fare di peggio. Ne hai di strada da fare giovanotto.

TIPA VESTITA DI ROSSO Voto 2

Questa non la conoscono né Google né i suoi genitori presumo. Mi irrita il sistema nervoso più di quelli che chiedono il dietor per il caffè con 18 brioches ai pizzoccheri.

MADAME Voto 8

Insieme ai Maneskin e Fedez la mia canzone preferita. La trovo dolcissima e parecchio brava. Stasera presumo che chi si vestiva meglio pagava la cena visto che si sono vestiti tutti al buio. Ho appena guardato la data di nascita. Ero già protestato.

ARISA Voto 6

Visto che la signora che l’altro ieri mi detto che le faccio schifo (sentimento condiviso per altro) perché ho espresso il mio giudizio negativo sull’aspetto fisico di Arisa, vorrei rassicurarla dicendole che stasera la trovo carina. Detto ciò, se le hanno fatto mettere una foto di spalle sulla carta d’identità per non spaventare le forze dell’ordine ad eventuali controlli, un motivo ci sarà pure.

COMA COSE Voto 7

Anche loro non pagano la cena.

Carina lei pettinata come McGiver

La canzone comunque non è per niente male e hanno un’alchimia pazzesca. Si vede che ciulano nella vita.

FONICO Voto 0

Più sordo di Beethoven a quanto pare.

Ore 23:36. Domani mattina alle 6:20 al bar vado con l’elicottero del 118.

