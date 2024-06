Stasera concerto pianistico di Fiammetta Corvi

Fiammetta Corvi in concerto stasera, giovedì 13 luglio, a Olgiate Comasco nell'ambito di "OlgiatEstate 2024".

Il concerto

L'appuntamento, a ingresso libero, è per la serata odierna, con inizio alle 21 nel parco comunale di Villa Peduzzi. In caso di meteo avverso, l'evento avrà come cornice l'auditorium comunale del centro congressi Medioevo, in via Lucini. La pianista olgiatese, con ampio curriculum internazionale, lo scorso anno aveva incantato il pubblico del concerto organizzato dal circolo culturale Dialogo nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano. Per informazioni: olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it.

Il programma degli eventi estivi

La serata di mercoledì ha radunato partecipanti al Medioevo per l'incontro con lo scrittore Manuel Bova. La presentazione del libro "Un millimetro di meraviglia" ha visto l'intervento del giornalista Massimo Del Viscio (Giornale di Olgiate) che ha dialogato con l'apprezzato e popolare autore. Sabato 15 giugno lo spettacolo teatrale "L'ultimo treno" in occasione della Festa di Primavera dell'Avis olgiatese: alle 21 al Medioevo di via Lucini. E domenica 16 giugno il raduno motoristico organizzato dal Vespa Club Olgiate Comasco: dalle 9 in piazza Italia.