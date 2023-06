Continua il viaggio do Colombo Industrie Tessili verso un modo di produrre sempre più sostenibile. L'azienda, infatti, attraverso il suo brand Progetto|62 sarà protagonista dell’imminente edizione di Pitti Uomo a Firenze, attraverso una partnership consolidata, nell’ottica della sostenibilità ed innovazione, con le calzature Pedü - original.

Colombo Industrie Tessili insieme a Pitti Uomo con una collaborazione green

Profondamente legati al territorio Valtellinese, i Pedü sono calzature interamente fatte a mano, prodotte con tessuti e materiali ecosostenibili le cui radici affondano nella tradizione di queste terre.

Dopo il successo della prima partnership l’anno scorso, i due player hanno nuovamente unito le forze per creare un prodotto innovativo ed eco-friendly, recuperando tessuti di scarto, con una forma ergonomica e funzionale.

Nella parte interna della calzatura è stato invece usato un tessuto impregnato con il grafene, ideato in collaborazione con Directa Plus, che, in virtù delle sue caratteristiche, ha permesso di dare vita ad un prodotto anti-odore, antibatterico e con proprietà termiche che permettono di uniformare la temperatura, garantendo una diffusione del calore con le trame del tessuto.

Una volta confezionata, alla calzatura è stato applicato un finissaggio, in modo artigianale dall’azienda ArtDesign, in grado di renderla più resistente all’acqua e, allo stesso tempo, più accattivante. Anche la suola segue il concetto di sostenibilità come il resto della scarpa.

L’originale creazione, inserita anche nella selezione di start up innovative nell'area Superstyling, Padiglione Arsenale, sarà presentata in occasione di Pitti Uomo a Firenze presso lo stand A/15 di Pedü. “Un perfetto binomio di fascino, comodità e funzionalità che prende spunto dal mondo sciistico, rivisto in chiave moderna, innovativa e green” come spiega Thomas Bardea, fondatore del progetto Pedü – original.

Il secondo step di questa importante collaborazione evidenzia come entrambi i protagonisti abbiamo fatto dell’innovazione e dell’upcycling una parte fondamentale del loro percorso di crescita verso un’economia sostenibile e circolare. Massimo Colombo, Ad di Colombo Industrie Tessili, commenta e conclude: