Tamponi anche per il personale socio sanitario. Cgil: “Lavoratori degli appalti considerati inferiori”

Dopo la notizia dei casi di positività a Coronavirus all’interno dell’ospedale di Cantù, anche il personale ausiliario socio sanitario, per la salute propria e di tutti, chiede di poter effettuare il tampone. Così come hanno già chiesto i sindacati per tutti gli operatori sanitari.

Tamponi anche per il personale socio sanitario

Al momento, la direzione della società in appalto, la Cascina Global Service, non ha risposto alla richiesta della Filcams Cgil di Como di intervenire per garantire a tutti i lavoratori le condizioni di sicurezza.

“Trattandosi di lavoratori a stretto contatto con medici e pazienti, è nell’interesse di tutti sapere se qualcuno sia positivo o meno al Covid 19, così da non contribuire, involontariamente, alla propagazione di un virus in una situazione già complicata e difficile per tutti” spiega la Cgil.