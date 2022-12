Fillea Como a congresso, il segretario: "Nel 2022 la provincia ha scoperto il fenomeno degli 'alias' nei cantieri"

Un appuntamento di confronto importante per il mondo del legnoarredo e dell’edilizia quello che si terrà nella giornata di martedì 13 dicembre 2022 a Lurago d’Erba dove si terrà il congresso provinciale di Fillea Cgil Como, la Federazione italiana lavoratori legno e affini che in provincia ha più di 2.800 iscritti e che ha la sua sede principale nella Città del Mobile.

"Gli ultimi mesi del settore edile comasco sono stati segnati da tre infortuni mortali, a Moltrasio e Colverde. In particolare la morte dei due operai stranieri nel container di Moltrasio ha fatto emergere per la prima volta in provincia di Como il fenomeno degli 'alias', ovvero di chi lavora con identità altrui. Si tratta di un tema delicatissimo che ci deve spingere a un nuovo modo di gestire il cantiere - ha spiegato il segretario provinciale di Fillea Como Luca Vaccaro - La morte dell’operaio di Colverde invece ci ha ricordato che nulla deve essere lasciato al caso poiché quel lavoratore è morto per la mancanza “banale” di un’operazione di messa in sicurezza standard del cantiere".