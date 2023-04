Francesca Polti a Olgiate Cult: l'imprenditrice della Vaporella si racconta al Festival della Cultura

Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata dell'azienda di famiglia, Polti SpA, sarà protagonista di una delle serate organizzate dal circolo culturale "Dialogo" in occasione della rassegna "Olgiate Cult - Festival della Cultura".

Incontri con autori, concerti, mostra d’arte, rassegna di libri, economia, appuntamenti sociali ed enogastronomici, memoria di persone che hanno lasciato tracce indelebili. "Olgiate Cult" sfodera la quarta edizione, con l’entusiasmo e la convinzione di coinvolgere gli olgiatesi e non solo.

La quarta edizione del Festival della Cultura, organizzata dal circolo culturale "Dialogo" presieduto da Mario Bernasconi e in primis sostenuto dal socio Roberto Crimeni, con il patrocinio del Comune, del Sistema bibliotecario dell’Ovest Como e dell’Amministrazione provinciale, è scattata con l’inaugurazione in programma nella serata venerdì scorso, 14 aprile 2023: introdotto dal professor Manrico Zoli, vernissage della mostra di pittura di artisti olgiatesi e delle Colline comasche aperta al pubblico sino al 23 aprile, nella sala mostre del Medioevo.

Sarà proprio il Medioevo a ospitare, giovedì 20 aprile 2023, a partire dalle 21, l'appuntamento dedicato a una delle aziende che hanno fatto la storia del territorio olgiatese. Polti, fondata nel 1978 a Olgiate Comasco (dove oggi mantiene un piccolo outlet) da Franco e Teresa Polti nel garage di casa, oggi ha sede a Bulgarograsso ed è uno dei marchi leader al mondo nella pulizia della casa. In modo ecologico grazie al vapore: forse scontato oggi, pioneristico nel 1978. Celebri ed entrati a far parte dell'immaginario collettivo italiano prodotti come il Vaporetto e la Vaporella.

Giovedì sera, intervistata dalla nostra giornalista Stephanie Barone, la presidente e amministratrice delegata Francesca Polti, subentrata alla guida dell'azienda e da qualche giorno vicepresidente con delega a Relazioni industriali, previdenza, welfare e people di Confindustria Como, racconterà le origini e il futuro di un'impresa con 230 dipendenti e un fatturato consolidato nel 2021 di 87 milioni di euro.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.