Lavoratori del legno in sciopero al Salone: "Il Made in Italy si fa insieme, il contratto venga rispettato"

Come annunciato nei giorni scorsi, i lavoratori del comparto del legnoarredo oggi, venerdì 21 aprile 2023, hanno scioperato per otto ore. La richiesta, ormai da mesi, è il rinnovo del contratto nazionale di categoria con la stessa metodologia di quattro anni fa. In questo modo i lavoratori avrebbero l'opportunità di godere da gennaio 2023 di un aumento salariale di 135 euro e quindi dare valore al proprio salario, depotenziato nel suo valore dall'inflazione che nell'ultimo anno è cresciuta del 12%.

Federlegno invece la pensa diversamente e vuole escludere i rincari energetici dall'adeguamento salariale e ha proposto un aumento di non più di 64 euro mensili. L'empasse ha quindi portato i lavoratori a cogliere l'occasione della vetrina del Salone del Mobile di Milano per la protesta.

Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil hanno deciso di scendere in piazza, anche in provincia di Como. Questa mattina presidi di fronte a Poliform (Inverigo), Lema (Alzate Brianza) e B&B Italia (Novedrate). Si tratta delle tre più grandi industrie del legnoarredo della provincia di Como che, da sole, occupano 1.300 degli oltre 7mila addetti del comparto del territorio.

Poco dopo le 9 i lavoratori comaschi in protesta sono partiti alla volta di Milano dove si sono uniti ai colleghi del resto della Lombardia ma anche di Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. In centinaia hanno protestato al Salone del Mobile chiedendo a Federlegno di riaprire il tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto lo scorso dicembre.

