Le Rsu della Sisme di Olgiate celebrano il 1° maggio con un video omaggio ai lavoratori

Le Rsu della Sisme di Olgiate Comasco celebrano il 1° maggio con un video omaggio ai lavoratori.

In occasione del 1° maggio 2021, Festa dei Lavoratori, le Rsu dell’azienda metalmeccanica di via Achille Grandi a Olgiate Comasco hanno realizzato un video per veicolare un messaggio di augurio e di unione di intenti. In particolare viene raccontato il clima di condivisione all’interno del sito produttivo olgiatese, la solidarietà in concomitanza della mancanza di una collega speciale nei mesi scorsi, l’organizzazione del lavoro ai tempi del coronavirus e l’ultima ottima notizia: l’assunzione di dieci operai, per il momento a tempo determinato.