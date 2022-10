Mostra Artigianato, viaggio tra i 170 espositori: dalle meraviglie del tessile a quelle del legno

Si è aperta ufficialmente, con il taglio del nastro di fronte alle istituzioni, la 49esima edizione della Mostra Artigianato che si tiene anche quest'anno al centro espositivo Lariofiere di Erba. Una versione "light" in termini di tempo dato che si chiuderà il prossimo 2 novembre, ma ricchissima in termini espositivi: a disposizione del pubblico 10.000 metri quadrati e 170 espositori provenienti dal territorio italiano ed estero con produzioni artigianali di qualità.

Mostra Artigianato, viaggio tra gli espositori

La Mostra propone un’ampia selezione di produzioni artigianali che rispecchiano il valore e l’arte dei maestri artigiani. Sarà possibile trovare prodotti per la Casa (Arredamento, Complementi di arredo, Tessuti e biancheria, Finiture per interni/esterni, Artigianato artistico, Oggettistica artigianale) ma anche per la persona, strettamente legati al mondo della Moda (Capi di abbigliamento donna/uomo, borse, cravatte, foulards, cappelli, cinture, borselli, calzature, gioielli fatti a mano con materiali preziosi e di riciclo). Quindi non manca il mondo Benessere (Cosmesi, Profumeria) e ovviamente l'Enogastronomia (Prodotti tipici, Vini, Liquori, Birre, Prodotti da forno, Pasticceria). Infine l'area Sposi con un'accurata selezione di proposte per il matrimonio.

L’arte inoltre sarà protagonista negli spazi dedicati alle eccellenze, un originale percorso, tutto da scoprire, dove il prodotto diventa protagonista. Nel suggestivo allestimento proposto nel Padiglione C, si susseguono preziosi manufatti in legno, creazioni moda e oggetti di design in metallo. Da visitare, nella stessa area, le due mostre "Trame Lariane" e "La seta di Ico", visioni inedite del legame indissolubile tra patrimonio d’arte e tradizione tessile del territorio comasco, a cui si aggiunge, in sala Porro al primo piano, la personale dedicata all’artista Paolo Punzo dal titolo "Montagne di Lombardia".

Il programma completo della mostra è disponibile sul sito www.mostrartigianto.com

