Sciopero sospeso alla Bolton di Cermenate. Ieri, giovedì 14 gennaio 2021, è stato fatto un primo passo importante per i lavoratori.

Sciopero sospeso alla Bolton: da oggi i dipendenti tornano al lavoro

La FILT CGIL e le RSA hanno raggiunto l’accordo con SDA Express Courier e la Cooperativa Delfinia sui seguenti punti:

– continuità di 2 anni dell’appalto con il cliente Bolton Food Spa in cui si garantisce la continuità occupazionale dei soci-lavoratori e garanzia con clausola sociale di seguire in continuità l’appalto col cliente Bolton Food;

– la Cooperativa Delfinia garantisce il salario ai lavoratori per il periodo dal 18 al 29 gennaio 2021 poiché la condizione di chiusura forzata per lo spostamento che si è creata non dipende da loro.

Il prossimo incontro

Le parti hanno concordato di incontrarsi il prossimo martedì 19 gennaio 2021 per verbalizzare il punto connesso alla durata del servizio di navetta dopo aver effettuato un censimento dei lavoratori che saranno interessati a tale servizio e per definire gli ulteriori dettagli della delocalizzazione del reparto confezionamento e magazzino.