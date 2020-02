In 70 giorni solo due di pioggia. E anche questo weekend c’è il sole

Un inverno particolarmente mite. Un inverno caratterizzato dalle allerte per smog – e conseguenti misure per contenerlo. Dalle polveri sottili che anche nel Comasco hanno spesso sforato il limite consentito. Dall’assenza di pioggia che ha senza dubbio concorso a creare un clima poco favorevole al dissolvimento degli inquinanti.

Previsioni meteo: anche questo weekend c’è il sole

Purtroppo i dati forniti oggi dall’esperto meteo Christian Brambilla non fanno che confermare quanto detto: nelle ultime 70 giornate gli episodi di pioggia sono stati solamente due in Lombardia. Oltretutto non di grossa intensità.

E il fine settimana che ci aspetta come sarà? Uguale a quelli trascorsi. Clima mite. Assenza di precipitazioni e aria non particolarmente buona.

Nel dettaglio dopo la giornata di oggi, venerdì 21 febbraio 2020, in cui le massime raggiungeranno anche i 16 gradi, per domani, sabato 22 febbraio, avremo tempo soleggiato. Le minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi, le massime arriveranno ai 15. Domenica 23 invece avremo cieli un po’ più nuvolosi, caratterizzati da una velatura medio-alta. Minime e massime senza variazioni di rilievo.

In montagna, sui 1500 metri, si toccheranno temperature massime intorno ai 9 gradi.

Tendenza per lunedì

Lunedì, in base alle previsioni di Arpa Lombardia, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti in Pianura molto deboli da est. Martedì: nubi in aumento durante la giornata fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti o poco probabili. Temperature massime in calo.

