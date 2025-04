Angelo Navoni è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici

Inverigo, scelta fatta: deciso il successore del dimissionario Marco Colombo. Scelto l'ex sindaco di Longone al Segrino Angelo Navoni, ricoprirà l'incarico di assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente e Protezione Civile.

L'ex sindaco nella Giunta di Invergo

Il sindaco Francesco Vincenzi aveva affermato che il nome sarebbe stato annunciato dopo la Pasqua, ma invece i tempi sono stati anticipati. Angelo Navoni, ex sindaco di Longone al Segrino (per tre mandati, dal 2004 al 2019), 64 anni, è il nuovo assessore del Comune di Inverigo con deleghe a Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente e Protezione Civile. L'annuncio è arrivato con un decreto del sindaco firmato martedì 8 aprile. Navoni subentra come assessore esterno al dimissionario Marco Colombo, che aveva presentato le proprie dimissioni poco più di un mese fa e nonostante le parole di apertura da parte del sindaco Vincenzi, aveva poi ribadito che le dimissioni sarebbero state irrevocabili.

Parla il sindaco

E allora ecco l'annuncio. Una scelta fatta poiché

"Navoni possiede competenze confacenti alle esigenze di questo Ente, atteso il possesso di una solida esperienza nella pubblica amministrazione" si legge nel decreto.

Il primo cittadino esprime piena fiducia nella nuova nomina, sottolineando come Navoni rappresenti una figura altamente competente, con una solida e consolidata esperienza amministrativa alle spalle.

"Siamo certi che, con il suo impegno e la sua professionalità, Angelo Navoni saprà svolgere il suo ruolo con grande dedizione e qualità. Le deleghe assegnate sono di fondamentale importanza e per questo era indispensabile trovare una persona che potesse garantire la dovuta esperienza per portare avanti progetti cruciali e risolvere le questioni ancora aperte" ha dichiarato Vincenzi, che ha poi ribadito l'importanza di proseguire il lavoro senza distrazioni, chiudendo ogni tipo di polemica sollevata nelle scorse settimane: "Abbiamo bisogno di determinazione e collaborazione per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Il nostro obiettivo è il bene del Paese e con la nomina di Angelo Navoni siamo pronti a lavorare con rinnovato slancio".

Il nuovo assessore assumerà le sue funzioni con immediatezza e si concentrerà su tutte le iniziative in corso.