Terremoto in Giunta, si dimette l'assessore Marco Colombo

Terremoto nella Giunta di Inverigo, dopo la revoca della delega all'assessore Roberta Folcio, Fratelli d'Italia passa all'opposizione e l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Colombo presenta le sue dimissioni.

Un vero e proprio terremoto all'interno della Giunta di Inverigo. Dopo la revoca della delega ai Servizi Sociali a Roberta Folcio, la risposta di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere. Del partito fa parte il consigliere Angelo Riboldi, componente della lista Inverigo in Comune. Riboldi ora sarà all'opposizione, mentre l'assessore esterno Marco Colombo (Lavori Pubblici) ha presentato le sue dimissioni.

"Siamo sconcertati. Ancora una volta, il sindaco Francesco Vincenzi ha dimostrato di non essere in grado di mantenere gli impegni presi, cedendo alla pressione politica di alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza. Questo ha portato alla revoca dell’assessore Roberta Folcio, una figura capace e motivata, non per demeriti personali o amministrativi – come lo stesso Sindaco ha ammesso nel decreto di revoca – ma per la sua appartenenza politica. Un atto che mina la credibilità dell’Amministrazione e la stabilità della coalizione di Centrodestra che aveva ottenuto un chiaro mandato dagli elettori nelle elezioni Comunali del 2021" dichiarano da Fratelli d'Italia.