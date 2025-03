Via ai lavori di fronte all'ufficio postale

Ad Inverigo, nella frazione di Cremnago, al via i lavori di fronte all'ufficio postale tra piazza San Vincenzo e via Stoppani.

Lavori davanti alle poste

Tempo di lavori in paese dopo quelli in via General Cantore nell'area mercato per il potenziamento e ampliamento delle linee elettriche. Nei giorni scorsi hanno preso il via gli interventi a Cremnago nel tratto di area parcheggio antistante l'ufficio postale e sugli stalli di sosta di Piazza San Vincenzo a ridosso dell'area verde confinante.

Divieto di sosta in tutta l'area per 90 giorni

Per evitare problematiche è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli lungo tutta l'area adiacente all'ufficio postale della frazione. La durata prevista dell'intervento è di 90 giorni.