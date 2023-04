L’Amministrazione comunale di Appiano Gentile mette al bando la carta e "regala" un tablet a tutti i consiglieri.

Appiano Gentile mette al bando la carta e "regala" un tablet a tutti i consiglieri

Operazione risparmio, transizione digitale, chiamatelo come volete ma il progetto messo in campo da Davide Belluschi, assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Comunicazione, è concreto e pronto a spiccare il volo.

"Il calcolo è presto fatto - esordisce l’assessore - I consiglieri sono 13 e per ciascuno di loro vengono stampati dai 30 ai 50 fogli a seduta: documenti e atti pubblici. Con una media di dieci Consigli comunali all’anno si può facilmente avere un’idea della carta consumata". Più di 4.000 fogli utilizzati, uno spreco che potrebbe essere facilmente evitato. "E’ per questo motivo che in un piano di riammodernamento della Sala consigliare è stato inserito anche l’acquisto di una serie di tablet utilizzabili dai consiglieri" ha aggiunto.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 8 aprile 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui