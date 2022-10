Braga e Zoffili ospiti all'incontro in Provincia di Lecco con la presidente Hoffman

Questa mattina, lunedì 10 ottobre 2022, a Villa Locatelli, la sede della Provincia di Lecco, la presidente Alessandra Hoffman ha incontrato tutti i neo parlamentari eletti nella circoscrizione della Lombardia 2, tra gli altri anche Chiara Braga (PD), originaria di Bregnano, e l'erbese Eugenio Zoffili (Lega), che ha commentato così l'incontro.

È stato un incontro proficuo quello di questa mattina a Villa Locatelli: la presidente Alessandra Hofmann ha incontrato, oltre ai due "comaschi" già citati, anche Tino Magni, Giulio Centemero, Stefano Benigni, Devis Dori (in collegamento), Alessandro Alfieri e Maria Cristina Cantù.

E nonostante si tratti della Provincia di Lecco, anche i nostri parlamentari comaschi, eletti comunque sotto la circoscrizione che comprende anche la provincia lecchese, sono da considerarsi come degli stakeholders del territorio.

"Oggi insieme alla presidente Hofmann è stata protagonista la concretezza - ha esordito Zoffili - Porterò a Roma proposte concrete, questioni vere per le quali mi sento di dire che è importante mantenere questo appuntamento di incontro. Io sono erbese, ma abbiamo tante cose in comune con Lecco, per esempio il centro fieristico Lariofiere, una eccellenza del territorio".