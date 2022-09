Elezioni 2022, gli eletti a Como: confermato Nicola Molteni

Elezioni 2022, tutti gli eletti a Como: i nomi di chi tornerà o entrerà per la prima in parlamento. I risultati degli scrutini.

Elezioni 2022, tutti gli eletti a Como: i deputati

Centrodestra "piglia" tutto. L'ottimo risultato alle urne della compagine formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia travolge gli avversari in provincia di Como e porta deputati e senatori del territorio in parlamento. Mentre sono ancora in corso gli scrutini, è ufficialmente eletto alla Camera dei Deputati il leghista e sottosegretario al Ministero dell'Interno uscente Nicola Molteni, candidato al collegio Uninominale. Batte quindi l'avversario Luca Monti (centrosinitra) ma anche la candidata di Azione Anna Veronelli e del M5s Giovanni Currò.

Per quel che riguarda il collegio Plurinominale bisognerà attendere il dato definitivo e la ripartizione dei voti: tra i capolista papabili Eugenio Zoffili per la Lega e Chiara Braga per il Pd, ma anche Giovanni Currò per il M5s.

I senatori

Per quel che riguarda l'elezione al Senato, certo il ritorno a Roma della forzista Licia Ronzulli, candidata all'Uninominale per il centrodestra a Como che batte Aurora Longo per il centrosinistra, Tommaso Leoni del M5s e Giuseppe Conti di Azione.

Malgrado bisognerà attendere il risultato definitivo degli scrutini, praticamente certa visto l'ottimo risultato di Fratelli d'Italia l'elezione di Alessio Butti, capolista al Plurinominale.

Articolo in aggiornamento