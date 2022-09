Elezioni 2022, tutti i risultati a Como: Meloni prende tutto, Pd si ferma al 16%

Elezioni 2022, tutti i risultati a Como: gli scrutini sono ancora in corso ma il risultato del voto dei comaschi è molto chiaro: Fratelli d'Italia primo partito.

Elezioni 2022, tutti i risultati a Como per la Camera

Collegio uninominale LOMBARDIA 2 - U03 (COMO)

Alle 7.30 di questo lunedì, 26 settembre 2022, post elettorale, mentre le ultime sezioni sono in fase di scrutinio, il risultato è netto: Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia e in provincia di Como. Nel collegio uninominale la coalizione di centrodestra, che ha candidato il leghista Nicola Molteni, raggiunge il 53,72%: nello specifico il 30,15% Fratelli d'Italia, il 14,70% Lega, 8,39% Forza Italia e 0,81% Noi Moderati.

Si ferma al 23,68% la compagine di centrosinistra che ha candidato Luca Monti: solo il 16,38% per il Partito Democratico, 3,67% Più Europa, 3,38% Sinistra Italiana/Verdi e 0,33% Impegno civico di Luigi Di Maio.

Sopra la media nazionale il risultato di Azione/Italia Viva che raggiunge il 10,42% con la candidatura di Anna Veronelli. Nettamente inferiore al dato nazionale il risultato nel Movimento 5 stelle che ha candidato Giovanni Currò che si ferma al 6,92%.

Sotto la soglia del 3% gli altri candidati: Carla Clerici di Italexit 1,99%, Mercurio Michela di Italia Sovrana 1,09%, Mauro Baroni di Unione Popolare 0,91%, Paola Sartorelli di Vita 0,85% e Attilio Scarcella di Mastella 0,12%.

Il risultato al Senato

Collegio uninominale LOMBARDIA - U02 (COMO)

Risultati estremamente simili al Senato della Repubblica, dato che per la prima volta il bacino elettorale è lo stesso (i 18enni hanno votato anche per il Senato). La coazione di centrodestra, che ha candidato la forzista Licia Ronzulli, il 55,39%: primo partito Fratelli d'Italia con il 29,76%, seguono Lega al 16,53%, Forza Italia al 8,37% e Noi Moderati al 1,10%.

La compagine di centrosinistra, che ha candidato Aurora Longo, si è fermata al 23,42%: solo il 16,28% per il Partito Democratico, 3,51% per Più Europa, 3,44% per Alleanza Verdi/Sinistra Italiana, 0,31% per Impegno civico Luigi Di Maio.

Anche al Senato Azione/Italia Viva, che ha candidato Giuseppe Conti, sopra la media nazionale con il 10,35%. Estremamente basso il dato del Movimento 5 stelle che aveva candidato Tommaso Leoni che si ferma al 5,76%.

Tutti sotto il 3% gli altri partiti: Roberto Maggi di Italexit 1,82%, Leonarda Maria Barbarotta di Italia Sovrana 1,22%, Marzia del Papa di Vita 0,95%, Pierluigi Tavecchio di Unione Popolare 0,93% e Lisa Molteni di Mastella 0,17%.

