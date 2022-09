Elezioni 2022, Caprani (FI): "Soddisfatti. Ma con Berlusconi più presente avremmo potuto fare meglio"

Si è ancora in attesa delle elezioni per le liste plurinominali, ma ormai i risultati di queste elezioni politiche sono chiari. Tra i partiti soddisfatti, oltre a Fratelli d'Italia, c'è anche Forza Italia che ha confermato le sue precedenti percentuali: l'8% a livello nazionale e locale.

Ha commentato questa riconferma il coordinatore della provincia di Como di Forza Italia, nonché sindaco di Erba, Mauro Caprani. Sicuramente soddisfatto dei risultati ottenuti, ma convinto e consapevole che con un a maggior presenza di Silvio Berlusconi durante la campagna elettorale e, soprattutto, nel rush finale si sarebbero potute raggiungere percentuali più alte.

"Siamo soddisfatti. Certo che se il presidente Berlusconi non fosse afflitto da un po' di tempo da problemi fisici e fosse riuscito ad essere più della partita sul territorio saremmo riusciti a fare decisamente meglio, però nel complesso siamo soddisfatti. A livello locale le elezioni politiche derivano molto dai dati a livello nazionale, poco riusciamo a fare in questo campo. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e sono contento dei risultati. L'altra questione fondamentale di cui sono contento è che avremo un senatore in provincia di Como (Licia Ronzulli, ndr) saremo ben rappresentati insomma".