Come richiedere i buoni spesa a Como, Cernobbio, Erba e Cantù

Ogni Comune della provincia di Como si è mosso per rendere disponibili alle famiglie in difficoltà i fondi per i buoni spesa assegnati dallo Stato. Ecco come richiederli a Como e Cernobbio.

Come richiedere i buoni spesa a Como

La Giunta del Comune di Como con il sindaco Mario Landriscina ieri pomeriggio, venerdì 3 aprile 2020, ha deliberato in merito alle modalità di erogazione delle risorse per fronteggiare l’emergenza alimentare. Coloro che intendono presentare domanda per l’assegnazione dei buoni spesa, possedendo i requisiti di accesso previsti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, devono compilare l’apposito modulo e inoltrarlo al Comune.

È possibile inviare la domanda via email all’indirizzo buoni2020@comune.como.it oppure tramite l’applicazione Whatsapp al numero 3475889102. Tale modalità rende più agevole l’inoltro in questo periodo di forte limitazione degli spostamenti. Per chi non è dotato di strumenti informatici, il Comune consente di presentare la domanda contattando i Servizi Sociali ai seguenti numeri: 031.252228 o 031.252061 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

QUI TROVATE I REQUISITI PER POTER FARE RICHIESTA

QUI TROVATE IL MODULO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA

Come richiedere i buoni spesa a Cernobbio

La giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Monti ha definito giovedì 2 aprile 2020 i criteri e le modalità di erogazione dei buoni

spesa previsti dal Governo per aiutare concretamente le famiglie in questi giorni di emergenza coronavirus.

Il Buono spesa consiste in un voucher cartaceo ovvero in una carta prepagata spendibile per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali del territorio. L’elenco di tali esercizi sarà pubblicato sul sito e sui social. E’ in corso l’invito a presentare manifestazioni di interesse in base all’allegato avviso.

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e la sua entità complessiva è determinata sulla base di valutazione dell’Assistente sociale incaricata e del servizio sociale comunale. La domanda sottoscritta e compilata sull’apposito modulo scaricabile on line, contenente le dichiarazioni in ordine ai requisiti, rese sotto la propria personale responsabilità e corredata di copia del documento d’identità del richiedente deve pervenire tramite mail all’indirizzo info@comune.cernobbio.co.it .

Per chi non avesse la possibilità di scaricare il modulo e di trasmetterlo online, la domanda potrà essere presentata telefonicamente previo appuntamento inviando una e-mail a ufficio.servizisociali@comune.cernobbio.co.it o contattando il numero 031-343211 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

QUI TROVATE IL MODULO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA

Possono fare richiesta tutti i cittadini residenti a Cernobbio che si trovino in condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza COVID 19, ed in particolare in una delle seguenti condizioni:

• nuclei familiari/persone prive di reddito – anche temporaneamente – a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria;

• nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

• nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

• presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;

• nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano una situazione di disagio economico;

• persone senza dimora;

• nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

• nucleo familiare senza alcun reddito;

• nucleo familiare con esclusivo reddito da pensione di invalidità, inabilità lavorativa

• altra tipologia di bisogno

Come richiedere i buoni spesa a Erba

La domanda per ottenere il Buono Spesa Emergenza COVID -19 dovrà essere presentata al Comune di Erba a partire da lunedì 6 aprile, inviando il modulo scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo mail servizi.sociali@comune.erba.co.it, accompagnato dalla scansione o fotografia di un documento di identità del dichiarante. Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola richiesta.

Solo e unicamente se impossibilitati a usare strumenti informatici, il richiedente potrà contattare telefonicamente i numeri 031/615540 o 031/615538 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza senza acquisizione immediata della firma, che verrà regolarizzata successivamente. (QUI I DETTAGLI)

QUI TROVATE IL MODULO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA

Come richiedere i buoni spesa a Cantù

A partire dalla mattina di venerdì 3 aprile, è possibile presentare domanda secondo le seguenti modalità.

In via prioritaria, al fine di evitare assembramenti, con modalità telematica: scaricando, compilando e firmando il modello di autocertificazione pubblicato sul sito del Comune di Cantù e inviandolo all’indirizzo e-mail buonispesacovid@comune.cantu.co.it , cui seguirà contatto telefonico da parte dei Servizi Sociali;

In via residuale, qualora non fosse possibile l’utilizzo dello strumento telematico, con modalità telefonica: contattando il numero 031 717 416, attivo presso i servizi sociali da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Essendo il fondo limitato e destinato a interventi di solidarietà alimentare il Comune di Cantù invita la cittadinanza a fare richiesta solo in situazione di effettiva e reale necessità.

QUI TROVATE IL MODULO DA COMPILARE PER LA RICHIESTA