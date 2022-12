Il Consiglio comunale di Grandate nella giornata di oggi, sabato 3 dicembre 2022, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Alessandro Tessuto, della storica azienda Clerici Tessuto che nel corso dell'anno ha spento le prime 100 candeline. "Peccato che la delibera non sia ancora esecutiva", ha fatto notare il consigliere comunale di minoranza, Dario Lucca.

Conferita cittadinanza onoraria ad Alessandro Tessuto, il consigliere Lucca: "Ma la delibera non era ancora esecutiva"

La questione riguarda i tempi tecnici. La delibera infatti è stata pubblicata in albo pretorio ieri, venerdì 2 dicembre 2022, dopo la deliberazione del Consiglio comunale del 19 di ottobre, dove però non era stata resa immediatamente esecutiva. "La delibera diventa immediatamente esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio, perciò sarà esecutiva il 13 dicembre. Il sindaco Alberto Peverelli ha voluto conferire oggi la cittadinanza, non avrebbe però potuto farlo, non c'erano i termini di legge", ha sottolineato Lucca. "Chiaramente il signor Tessuto non c'entra nulla con tutto questo, anzi io stesso avevo proposto di conferirgli la cittadinanza", ha concluso.