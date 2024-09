Consiglio comunale convocato alle 23

Il 19 settembre si sarebbe dovuto tenere il Consiglio comunale a Capiago Intimiano, ma ciò non è avvenuto in quanto all’inizio della seduta il consigliere Salvatore Lombardo ha comunicato che lui e il consigliere Ivano Bianchi non avevano ricevuto la convocazione nei tempi corretti:

"Ho ricevuto la convocazione alla mia mail personale questa mattina. Per questo motivo chiedo che venga annullata la presente seduta".

Pertanto si è dovuto riconvocarlo per domani sera, venerdì 27 settembre, alle 23.

La convocazione arrivata in ritardo

Nella discussione a seguire è emerso come ci sia stato un problema tecnico legato anche all’attivazione delle caselle pec e del quale il sindaco, Emanuele Cappelletti, non era a conoscenza.

In questo è intervenuto anche il segretario comunale Ivan Roncen, che ha sottolineato come nel momento in cui il consigliere si presenta in Consiglio, la problematica viene sanata.

Prima di chiedere un momento di sospensione il sindaco si è scusato con chi ha ricevuto la comunicazione in ritardo e ha voluto precisare, oltre alla propria perplessità di non essere stato avvisato del problema tecnico:

"Faccio presente che la data era stata annunciata anche nella conferenza dei capigruppo al quale Bianchi aveva partecipato. Inoltre si sarebbe discusso questa sera di 3 argomenti di bilancio già affrontati in commissione e di una mozione e due interrogazioni sottoposte dal vostro gruppo e che quindi conoscerete".

Questo ultimo punto, come anche l’aspetto sottolineato dal segretario, non ha trovato d’accordo Lombardo il quale, ritenendo che il consiglio non fosse stato aperto ha insistito nel chiedere l’annullamento, specificando che "un consigliere deve essere pre-avvisato almeno 5 giorni prima" e che non è quindi stato messo "in condizione di poter esaminare i documenti".

La nuova convocazione

Dopo la sospensione il sindaco ha ripreso la parola:

"Nonostante il segretario ritenga che la vostra presenza sia sanante, siccome c’è stato un problema tecnico e vogliamo venire incontro alla vostra richiesta, anche se, sottolineo, gli argomenti erano noti o conosciuti, il segretario vi proporrà altre date".

Il prossimo Consiglio si terrà dunque venerdì 27 alle 23, un orario certamente insolito, ma dettato da impegni precedentemente presi dal segretario Roncen che lavora anche per i Comuni di Novedrate e Figino Serenza e che oltretutto il 30 settembre finirà il suo lavoro con i 3 Comuni e dovrà essere sostituito.