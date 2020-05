Convocato il consiglio comunale a Cantù: seduta urgente ma la questione Metrangolo non è all’ordine del giorno.

E’ stata convocata per martedì 26 maggio 2020 alle 20 il consiglio comunale di Cantù. Una seduta d’urgenza (in videoconferenza per via del coronavirus) a causa della imminente scadenza del 27 maggio con la CDP per la rinegoziazione dei mutui. All’ordine dei giorno quattro punti, estremamente tecnici: l’autorizzazione all’operazione di rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a; la presa d’atto di prelevamenti dal fondo di riserva e variazioni di cassa; la ratifica della Variazione n. 1 Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020 – 2021 – 2022 e la ratifica della Variazione n. 2 Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020. Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Una seduta nella quale però non è all’ordine del giorno l’argomento espressamente richiesto dalle forze di minoranza, ovvero l’autosospensione dell’assessore Antonio Metrangolo dopo che era stato “pizzicato” dai Carabinieri fuori casa durante il periodo del lockdown.