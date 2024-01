Doppia tassa per i frontalieri. Erba e Pollini (M5S): "Norma contraddittoria e intempestiva"

"Questa mattina, a Palazzo Pirelli, è stata discussa la question-time relativa alla doppia imposizione fiscale a carico dei lavoratori frontalieri. L’Assessore Bertolaso ha risposto che non ci saranno passi indietro: è infatti intenzione di Regione Lombardia applicare la nuova tassa per chi lavora oltreconfine".

Così il coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle di Como, Raffaele Erba, ha parlato del tema, tanto discusso in questi giorni, riguardante i frontalieri e l'imposizione di una seconda tassa fiscale a loro carico da parte di Regione Lombardia e sulla quale si erano già esposti anche altri schieramenti politici.

"Contraddizioni e mani in tasca ai cittadini"

"Molte le contraddizioni che emergono da questo nuovo balzello, prima fra tutte il fatto che giunge subito dopo l’approvazione del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, introducendo di fatto un meccanismo di doppia imposizione fiscale proprio a seguito dell’entrata in vigore del trattato contro le doppie imposizioni".

"Se Regione Lombardia vuole proprio cercare maggiori risorse per la sanità lombarda dovrebbe destinare meno ai privati tornando a puntare maggiormente sul servizio pubblico e non mettendo le mani in tasca ai cittadini", conclude Raffaele Erba.

Le parole di Pollini

Paola Pollini, consigliera regionale del M5s e membro della Commissione Speciale Italia-Svizzera, aggiunge:

"Bertolaso ha evidenziato il problema di medici e infermieri che dal pubblico fuggono dall'Italia. Eppure l’Assessore dovrebbe fare un mea culpa perché il Sistema Sanitario Regionale è da anni che subisce un continuo smantellamento in favore del privato, penalizzando sia chi vi lavora che i cittadini che si vedono sempre meno servizi".