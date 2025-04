Elezioni 2025: la lista Siamo Asso candida come sindaco Mirko Donadini Pina

Si avvicinano le elezioni amministrative ad Asso e la lista Siamo Asso ufficializza il proprio candidato sindaco: Mirko Donadini Pina.

La conferma della candidatura

L'ex assessore al Bilancio aveva anticipato nelle scorse settimane, così come l'ex sindaco Tiziano Aceti, l'intenzione di candidarsi. Alle urne, il 25 e 26 maggio, sicuramente ci sarà dunque la lista Siamo Asso guidata da Mirko Donadini Pina.

"Abbiamo deciso di metterci in gioco con un progetto, nato dall’amore per il nostro paese e dalla volontà di costruire qualcosa di concreto per il futuro di Asso - dichiara il candidato - La lista civica Siamo Asso ha scelto di affidarmi la responsabilità e l’onore di guidare questa squadra come candidato sindaco".

Siamo Asso si descrive come un gruppo unito, composto da persone con esperienze diverse ma con un obiettivo comune: costruire un’amministrazione competente, dinamica e realmente vicina ai cittadini. Accanto al candidato ci saranno persone con una solida conoscenza della macchina comunale ma anche nuovi volti portatori di entusiasmo, idee fresche e grande motivazione.

"Pronti a metterci a disposizione della comunità"

"Un mix equilibrato che rappresenta una proposta concreta e credibile per il futuro del paese. Il gruppo fonda il proprio impegno su serietà, trasparenza e senso di responsabilità. L’obiettivo è quello di ascoltare i cittadini, lavorare con metodo e prendersi cura del paese con spirito di servizio. Abbiamo l’energia, le competenze e la determinazione per affrontare con passione le sfide che ci attendono. Siamo pronti a metterci a disposizione della comunità".

Il gruppo Siamo Asso fa sapere che nelle prossime settimane continuerà a essere presente sul territorio per ascoltare, confrontarsi e condividere con i cittadini la proposta amministrativa. A breve, inoltre, verranno resi noti i candidati e i programmi elettorali di tutte le liste che si presenteranno per le elezioni ad Asso.