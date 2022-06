Elezioni Appiano 2022, Rusconi incontra gli agricoltori: stasera feste di fine campagna elettorale per i due candidati

Elezioni Appiano 2022, Rusconi incontra gli agricoltori: stasera, venerdì 10 giugno 2022, feste di fine campagna elettorale per i due candidati.

Siamo agli sgoccioli. Ultime ore di campagna elettorale per i Comuni che andranno al voto domenica 12 giugno. Domani, 11 giugno, sarà infatti in vigore il silenzio elettorale. Ultime stoccate anche per Fabrizio Rusconi di Insieme per Appiano e Sara Volonterio di La Nuova Appiano, i due candidati alla poltrona di sindaco di Appiano Gentile. Così Rusconi nei giorni scorsi ha fatto uno degli ultimi appuntamenti elettorali incontrando gli agricoltori appianesi alle cascine. Tra le tante tematiche affrontate anche quella dei cinghiali, su cui però il candidato non ha fatto promesse: "Non posso perché è un argomento su cui i Comuni non hanno competenza, possono solo sollecitare le autorità competenti".

Stasera feste di fine campagna elettorale per i due candidati

Per questa sera, venerdì 10 giugno 2022, entrambi i candidati hanno organizzato una festa per la conclusione della campagna elettorale. Rusconi e i suoi candidati consiglieri comunali saranno dalle 19.30 in piazza Cavour e via Nazario Sauro con musica, risotto e gelato. Volonterio e i suoi invece saranno dalle 20 alle 22.30 in piazza Libertà per un approfondimento del programma elettorale e un ultimo confronto con i cittadini.