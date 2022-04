Elezioni Appiano 2022, Rusconi si presenta con i suoi 13 candidati: "Ambiente e sociale i nostri capisaldi"

in edicola

Il sindaco uscente Giovanni Pagani passa il testimone al candidato della lista "Insieme per Appiano".

Elezioni Appiano 2022: Rusconi presenta i suoi 13 candidati.

Elezioni Appiano 2022, Rusconi si presenta con i suoi 13 candidati

Il candidato sindaco Fabrizio Rusconi svela le carte e presenta la sua lista per il governo della città. Il gruppo, nato dalla fusione della maggioranza di "Appiano per tutti" e dell’opposizione dell’"Alternativa per Appiano", ha finalmente un nome: alle Elezioni comunali del prossimo 12 giugno sarà presente la lista "Insieme per Appiano". I due pilastri già si conoscono, da una parte l’assessore al Bilancio uscente Rusconi e, dall’altra, il consigliere di minoranza Luigi Caldi. Grazie a una convergenza di intenti e obiettivi, infatti, è nato un nuovo soggetto civico che trascende l’appartenenza politica.

Questa mattina all'area feste di Appiano Gentile c'è stato il primo-simbolico passaggio di testimone dal sindaco uscente Giovanni Pagani al candidato Fabrizio Rusconi. "L'alternanza, il passare la mano, é uno dei criteri democratici. L'altra caratteristica che deve ispirare un gruppo politico é la competenza, che oggi si é un po' persa con la modernità, mancano le scuole di partito - ha detto il sindaco appianese - C'è sempre necessità di persone competenti, lo sottolineo con forza. Le scelte per la formazione di questa lista sono state ispirate da questo criterio. Le persone che si qualificano in questa lista hanno una profonda e documentata competenza. Da ultima ci deve essere cultura, cultura politica".

Quindi ha preso la parola il candidato sindaco Rusconi. "Perché mi sono candidato? Il gruppo mi ha chiesto di farlo, mi hanno sostenuto e mi sono detto 'Fabrizio provaci'. Io sono una persona normale ma sono anche un professionista della politica. Sono dirigente d'azienda ma conosco anche molto bene l'amministrazione da tanti anni - sottolinea - Quando Beppe Taiana era sindaco, da ragazzino partecipavo alle commissioni, sono stato consigliere di maggioranza e minoranza, assessore. Lo faccio per il paese, mi metto in gioco per farlo diventare un paese sempre più bello".

Il programma elettorale è in fase di preparazione ma due punti Rusconi anticipa come capisaldi del suo progetto: l'ambiente e il sociale.

"Il nostro paese é bellissimo, ha un polmone verde e dobbiamo tutelarlo ma soprattutto dobbiamo portare i cittadini a riappropriarsene. La delinquenza non si scaccia con le ronde o l'esercito, si scaccia con le persone che passeggiano e i bambini che giocano. Noi vogliamo riqualificarlo. La differenziata ha avuto successo, siamo passati dal 44% a 75% e dobbiamo fare capire ai cittadini di sprecare sempre di meno - ha spiegato il candidato - D'altra parte il Comune deve aiutare i più fragili, in particolare gli anziani e i più giovani. In prima battuta deve collaborare con le due RSA. La pandemia ha pesato molto sui giovani, sugli adolescenti che si sono sentiti soli. Il comune deve dar loro degli spazi, come questa area feste. Dobbiamo aiutarli con lo sport e dare impianti a norma e consoni alle esigenze dei giovani".

Quindi ha dato spazio ai suoi 13 candidati, volti noti della politica e dell'associazionismo del paese ma anche new entry molto giovani.

Tutti i nomi sul Giornale di Olgiate da sabato 30 aprile 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui