Elezioni Beregazzo con Figliaro 2022: sfida "in continuità" tra Foglia e Abati

È Salvatore Foglia, 42 anni, padre di due figli, lavoratore oltreconfine, lo "sfidante" del sindaco uscente Luigi Abati di "Progetto Futuro". La sfida, tra parentesi, in realtà non sarà tale, anche perché, come conferma lo stesso candidato, che in extremis ha presentato la lista "Insieme per Beregazzo con Figliaro": "C’è un progetto comune, condiviso fin dagli albori dal nostro compianto capogruppo Giuseppe Fumagalli. Rappresentiamo un’alternativa di nomi, ma nella continuità di un progetto comunale già intrapreso con l’attuale maggioranza".

- Candidato sindaco Salvatore Foglia (Lista "Insieme per Beregazzo con Figliaro")

Candidati consiglieri: Daniele Boga, Maria Cristina Colombo, Antonio Flagiello, Francesco Marinaro, Mame Cheikh Ibra Fai Mbow, Vincenzo Minafra, Giampiero Piras.

- Candidato sindaco Luigi Abati (Lista "Progetto Futuro")

Candidati consiglieri: Paolo Giovanni Maino, Claudio Castelli, Paolo Bomba, Alessia Capacetta, Francesca Crippa, Valentina Fumagalli, Etienne Fabio Invernizzi, Dathan Francesco Malinverno, Jacopo Mauri, Monica Pattini.