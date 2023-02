Elezioni comunali 2023, si vota il 14 e 15 maggio: i dieci Comuni comaschi alle urne.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ufficializzato nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 nei giorni del 14 e 15 maggio 2023 le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di 591 Comuni delle regioni a statuto ordinario. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

In Italia si vota in 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). In Lombardia sono 103 i Comuni chiamati al voto, di cui dodici con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In provincia di Como sono dieci le Amministrazioni comunali che devono essere rinnovate: Brunate, attualmente commissariato, 1.623 abitanti; Bulgarograsso, sindaco uscente Fabio Chindamo, 4.002 abitanti; Carlazzo, sindaco uscente Piera Antonella Mazza, 3.144 abitanti; Centro Valle Intelvi, sindaco uscente Mario Pozzi, 3.573 abitanti; Cernobbio, sindaco uscente Matteo Monti, 6.402 abitanti; Laglio, sindaco uscente Roberto Pozzi, 899 abitanti; Lurago d'Erba, sindaco uscente Federico Bassani, 5.405 abitanti; Montemezzo, sindaco uscente Gian Luigi Spreafico, 220 abitanti; Mozzate, sindaco uscente Luigi Monza, 8.677 abitanti e San Siro, sindaco uscnete Claudio Raveglia, 1.693 abitanti.