Elezioni comunali San Fermo 2022: Mascetti confermato sindaco

A San Fermo della Battaglia si sfidano per le elezioni comunali il sindaco uscente Pierluigi Mascetti con "Progetto San Fermo" e Maurizio Falsone con "San Fermo insieme". All'election day di ieri, domenica 12 giugno 2022, si è recato alle urne il 36,94% degli aventi diritto in paese, in netto calo rispetto a cinque anni fa, quando votò il 54,28%.

--> Elezioni comunali 2022, affluenza in netto calo: tutti i dati

Elezioni comunali San Fermo 2022

Alle 14 ha preso il via lo spoglio delle schede elettorali. I votanti al seggio San Fermo sono stati 1.653. Al seggio Ospedale Sant’Anna: 4 voti su 4 per il sindaco uscente Mascetti. Dallo spoglio i candidati consiglieri più votati sono Ansideri (148 preferenze), Bursi (114) e Burgassi (112). Dai seggi a San Fermo avanti Mascetti.

Seggio 1: Falsone 56 voti, Mascetti 308

Seggio 2: Falsone 72, Mascetti 245

Seggio 3: Falsone 80, Mascetti 280

Seggio 4: Falsone 85, Mascetti 410

Dati in aggiornamento

LE IMMAGINI DAI SEGGI

Il primo commento di Mascetti

La rielezione di Pierluigi Mascetti è ormai confermata, anche se mancano i dati da alcuni seggi.

“La squadra continuerà a lavorare in un ottimo clima, la giunta dell’ultimo mandato sarà riconfermata. Come festeggeremo? Solo qualche pasticcino - ha commentato Mascetti - Dispiace per il calo di affluenza: l’altra parte politica non si è presentata con una lista, questo ha influito”. Il dato definitivo registra 1.770 voti per Mascetti e 523 per Falsone.

LA VIDEOINTERVISTA