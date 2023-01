Elezioni Lombardia 2023, Ghidorzi a Como punta su sanità, trasporti e lavoro

Continua serrata la campagna elettorale in vista delle elezioni Lombardia 2023 che si terranno il 12 e il 13 febbraio prossimi: i lombardi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e a eleggere il nuovo presidente della Regione. Quattro i candidati a questo ruolo tra cui Mara Ghidorzi che corre come indipendente con il sostegno di Unione Popolare.

La candidata alla presidenza della Regione Lombardia di Unione Popolare, Mara Ghidorzi, sociologa di Corsico, ha fatto tappa con la sua campagna elettorale a Como. Martedì sera, 24 gennaio 2023, si è ritrovata insieme ai candidati consiglieri regionali comaschi - Fabrizio Baggi, Maria Domenica Braccio, Mauro Baroni, Stefania Sala e Daniele Moioli - all'oratorio di Rebbio.

"Una bellissima serata passata a Como nella quale abbiamo presentato i candidati e le candidate di Unione Popolare in uno dei luoghi simbolo dell'accoglienza e della solidarietà cittadina: l'oratorio di Rebbio - ha spiegato il segretario regionale del partito, il comasco Fabrizio Baggi - Con noi erano presenti la nostra candidata presidente Mara Ghidorzi per Unione Popolare e Paolo Ferrero del coordinamento nazionale di Unione Popolare e insieme a loro abbiamo raccontato alla città quale sia il nostro obiettivo politico, e cioè come la sola forza esterna al consociativismo tra centrodestra e centrosinistra che rappresenta in Lombardia il sistema di potere tossico che ha causato il disastro politico in cui ci ritroviamo sia Unione Popolare. Grazie a tutti e grazie a don Giusto della Valle che ancora una volta ha scelto di ospiraci".

"Sono felice di partire da qui, a Como, con la mia campagna elettorale perché questo oratorio è il luogo dell'accoglienza - ha detto in conferenza stampa la candidata presidente - dell'inclusione e della solidarietà. Per noi la sanità deve essere completamente pubblica, serve potenziare il trasporto pubblico locale. Infine c'è il lavoro che deve essere buono, retribuito e sicuro".