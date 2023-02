Elezioni Lombardia 2023, il commento del sottosegretario Butti (FdI)

Elezioni Lombardia 2023, arrivano i primi commenti.

Le parole di Alessio Butti

Arrivano i primi commenti a caldo sui risultati delle elezioni regionali, non ancora definitivi, ma comunque già definiti. Mentre prosegue a pieno ritmo lo spoglio dei voti, ecco le parole del sottosegretario Alessio Butti, di Fratelli d'Italia:

"Fermo restando che l’affluenza scarsa alle urne resta un problema molto serio posso dire: la sinistra ha perso pure il Lazio. Oggi il centrodestra è a 15. Fontana avrebbe stravinto anche contro tutta l’armata Brancaleone della sinistra e Conte".

Poi uno sguardo al suo partito:

"Meloni e il suo governo risultano trainanti nonostante il momento critico che conosciamo. Fratelli d'Italia è il primo partito in Lombardia anche alle regionali, vuol dire che cambia il paradigma organizzativo e politico degli ultimi lustri. Questa è una responsabilità che ci onora e nel contempo ci impegna ulteriormente a liberare le positive energie della regione".

Per chiudere, una stoccata ai "rivali":

"La mongolfiera Renzi, Calenda, Moratti si è sgonfiata come il pallone spia cinese neutralizzato nei cieli Usa". Il centrodestra tiene e anzi avanza… Fratelli d’Italia su tutti".

I primissimi dati definitivi

Intanto, come detto, prosegue lo scrutinio. I primi dati molto parziali (siamo solo a 17 sezioni su 551 in provincia di Como) danno il presidente Fontana al 73%, con la Lega primo partito. Si tratta però, come detto, di un dato troppo parziale per essere significativo. Daremo aggiornamenti non appena i dati saranno più significativi.