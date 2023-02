Si sono chiuse lunedì le elezioni regionali della Lombardia e, com'è noto, la vittoria del centrodestra è stata schiacciante. Così come schiacciante è stata la vittoria, a livello di preferenze nella nostra circoscrizione, di Alessandro Fermi che ha raggiunto i quasi 14mila voti. Ma un dato da sottolineare in queste votazioni è quello che riguarda un altro Alessandro, ovvero Rossi della lista Majorino Presidente che è stato l'under 30 più votato in provincia.

Elezioni Lombardia 2023: l'under 30 più votato a Como è Alessandro Rossi

Alessandro Rossi ha 20 anni, è residente a Pognana Lario, è diplomato al liceo classico e attualmente è studente universitario. Tra le sue esperienze politiche precedenti, Rossi, nel 2022, sostenne Barbara Minghetti alle elezioni amministrative di Como. Questa volta ha corso per diventare consigliere in Regione Lombardia riuscendo a raccogliere ben 501 preferenze che lo eleggono a candidato più votato della sua lista e a under 30 più votato nella circoscrizione di Como.