Parole meditate quelle di Angelo Orsenigo, rieletto consigliere regionale per il Partito Democratico in provincia di Como. Malgrado la sconfitta del centrosinistra, il suo è stato un risultato personale soddisfacente: il candidato più votato (con oltre 5.000 preferenze) dopo Alessandro Fermi (Lega) e l'unico esponente del centrosinistra che tornerà in Consiglio regionale.

Elezioni Lombardia 2023, Orsenigo (Pd): "Voto popolare indiscutibile ma serve riflettere sull'astensionismo"

"Queste elezioni hanno dato il loro responso, c’è chi ha vinto e chi non ha raggiunto l’obiettivo. Si tratta di un dato molto netto, in continuità con il passato, espressione della volontà popolare che è sempre indiscutibile e intoccabile - ha commentato il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, all’indomani della rielezione - Il grande rammarico è assistere a una partecipazione al voto così bassa. Su questo occorre una riflessione profonda: perché un numero di elettori cosí alto non è andato a votare?"

E ha aggiunto: "Da parte mia, ringrazio tutti quelli che hanno espresso la preferenza per me. Io sono e sarò sempre al fianco dei cittadini lombardi e mi impegnerò al massimo delle mie capacità per costruire in Lombardia le condizioni migliori per tutti. Partiamo già da oggi a parlare con i cittadini, creiamo una nuova consapevolezza, certamente non ci arrenderemo e lavorerò a testa bassa per il bene di tutti”.