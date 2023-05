Elezioni Lurago D'Erba 2023, sfida a due tra Colombo e Panzeri TUTTI I CANDIDATI

Elezioni Lurago D'Erba 2023, sfida a due tra Davide Colombo (Progetto Lurago) e Agostino Panzeri (Centrodestra per Lurago).

I cittadini di Lurago D'Erba domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco. In corsa, per trovare un successore a Federico Bassani che non ha potuto ricandidarsi in quanto ha già svolto due mandati consecutivi da primo cittadino, Davide Colombo di "Progetto Lurago" e Agostino Panzeri di "Centrodestra per Lurago".

Tutti i candidati

- Candidato sindaco Davide Colombo (Progetto Lurago)

I candidati consiglieri comunali: Paolo Consonni, Francesca Gerosa, Mariagrazia Inzaghi, Giovanni Molteni, Alberto Pozzoli, Elio Fausto Anzani, Marco Bertin, Laura Carnevali, Andrea Di Nardo, Lucilla Giusti, Marco Molteni e Luca Maria Rossini.

- Candidato sindaco Agostino Panzeri (Centrodestra per Lurago)

I candidati consiglieri comunali: Elena Lo Jacono, Alfredo Ballerini, Carlo Battaglia, Ariberto Consonni, Maria Sabrina Consonni, Nicola D'Onofrio, Marco Formenti, Corrado Angelo Furlato, Siro Mambretti, Daniela Mariani, Carmina Talarico, Fabrizio Viganò.