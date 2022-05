Elezioni San Fermo della Battaglia 2022: due "amici" si sfidano per la poltrona di sindaco TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

verso il voto

Le due liste sarebbero complementari: obiettivo evitare il problema del raggiungimento del quorum.

Elezioni San Fermo della Battaglia 2022: alle Amministrative del 12 giugno 2022 si sfideranno due amici: il sindaco uscente Pierluigi Mascetti con "Progetto San Fermo" e Maurizio Falsone con "San Fermo insieme".

Elezioni San Fermo della Battaglia 2022

Si parla di lista creata ad hoc, che renda le prossime Elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale non più soggette al rischio di non raggiungere il quorum dei votanti. I due candidati alla poltrona di sindaco, infatti, non parlano affatto di opposizione e nemmeno di scontro, ma solo dell’occasione di poter collaborare per il bene del paese, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nell’Amministrazione.

Falsone ha ricoperto la carica di sindaco dal 2011 al 2016 con Mascetti come vice, nonché quella di vicesindaco proprio con Mascetti primo cittadino e la carica di assessore ai Lavori pubblici, sottolineando la sua pluriennale esperienza in Municipio.

Tutti i candidati

- Candidato sindaco Pierluigi Mascetti (Progetto San Fermo)

I candidati consiglieri comunali: Benedetta Romagnollo, Daniele Burgassi, Fabio Ansideri, Paola Butti, Chiara Robba, Anna Orlando, Paolo Pietro Pozzoli, Alessandro Gagliano e Stefano Bursi

- Candidato sindaco Maurizio Falsone (San Fermo Insieme)

I candidati consiglieri comunali: Alessia Brenna, Pasquale Coviello, Armando D’Agata, Martina Figlioli, Daniela Guglielmetti, Andrea Minazzato, Lucia Rossoni, Sergio Tuia e Giovanni Venegoni