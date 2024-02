Elezioni Senna Comasco 2024: Emilio Cornelio si candida a sindaco

È ufficialmente iniziata la corsa alle elezioni comunali di Senna Comasco. A contendersi il ruolo di primo cittadino insieme all'attuale sindaco Francesca Curtale (che per il momento ha dato la sua disponibilità per un terzo mandato e nel gruppo "Per Senna Comasco" non sembrano esserci stati pareri contrari, anzi) sarà Emilio Cornelio.

Elezioni Senna Comasco 2024: il candidato

Cornelio, residente a Senna da sempre, è un agente immobiliare che ha sposato gli ideali di Fratelli d'Italia diventandone il dirigente provinciale responsabile del dipartimento economico. Al momento Cornelio è anche consigliere comunale di minoranza con la lista "Bene in Comune", ma alle prossime elezioni non si presenterà come tale, bensì con la lista "Senna Sempre".