Emergenza smog: il Pd chiede lo Stato di emergenza per la Lombardia

“Regione Lombardia non ha l’ambizione di risolvere il problema dell’inquinamento, non compie le scelte coraggiose delle più avanzate regioni europee, a partire dal potenziamento del trasporto pubblico che è un tema centrale".

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo a seguito della seduta straordinaria sulla crisi ambientale dovuta alla cattiva qualità dell’aria in Lombardia che si è tenuta ieri mattina in Consiglio regionale.

Le richieste

Durante la seduta il Partito democratico ha presentato un ordine del giorno molto articolato che prevede la richiesta al governo di dichiarare lo stato di emergenza per la Lombardia per l’attuazione della transizione ecologica e, alla Regione, un incremento non inferiore al 20% del Fondo Trasporti sulla quota regionale, al fine prioritariamente di finanziare le Agenzie del Tpl, così da rafforzare l’offerta di trasporto pubblico su gomma e su ferro.